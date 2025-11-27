Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ / Cererea depusă de Savonea în urmă cu trei luni și aprobată astăzi

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că a solicitat atribuirea unei locuințe de protocol de la momentul numirii sale în funcție, în luna august. Mai multe surse din guvern au confirmat pentru HotNews că în ședința de joi a Cabinetului Bolojan s-a decis ca Lia Savonea să primească un apartament de protocol. Ea este unul dintre cei mai aprigi contestatari ai proiectului de modificare a pensiilor magistraților.

Decizia a fost luată chiar în ziua în care Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a dat un aviz nefavorabil pe proiectul de lege al Guvernului privind modificările aduse pensiilor magistraților. Savonea este membră de drept a CSM, prin funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).

Conform informațiilor HotNews, decizia de a da aviz negativ proiectului a fost luată în unanimitate de CSM, singurul care s-a abținut de la vot a fost ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Locuința de protocol îi este atribuită Liei Savonea prin hotărâre de guvern. „Imobilul aflat în (n. red.: redacția a decis să anonimizeze adresa locuinței), un apartament de 282 mp aflat la etaj 1, este trecut în domeniul public al statului și i se atribuie destinația de reședință oficială”, conform hotărârii Guvernului.

Lia Savonea: Nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar

Contactată de HotNews, președinta ICCJ a confirmat că a depus o cerere către guvern pentru a primi o locuință de protocol. Ea a spus că a făcut solicitarea încă din luna august, când a fost numită la conducerea instanței supreme.

„Da, am formulat o solicitare în acest sens, în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcției de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Eventuala aprobare aparține exclusiv Guvernului și nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar, ci cu regimul legal al locuințelor de protocol”, a declarat Lia Savonea pentru HotNews.

Lia Savonea și-a început mandatul de trei ani în fruntea în august 2025. Conform Legii 114 din 11 octombrie 1996, republicată, președinta ICCJ poate beneficia de locuință de protocol.

„Pot beneficia de locuința de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului și ai Camerei Deputaților, miniștri de stat, miniștrii și asimilații acestora, precum și președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Constituționale, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Legislativ și avocatul poporului, pe durata exercitării funcției sau a mandatului”, conform legii.

Până să fie numită la instanța supremă, Lia Savonea a fost președintă a CSM și apoi a Curții de Apel București.

Din funcția de președintă a instanței supreme, ea a fost unul dintre cei maui vehemenți critici ai Guvernului Bolojan, pentru modificările aduse pensiilor magistraților.

În ultimele săptămâni, au avut loc două proteste organizate de societatea civilă, care a cerut revocarea acesteia. Demersul a venit în contextul în care ICCJ a admis în ultima perioadă mai multe căi extraordinare de atac și a decis achitarea definitivă, eliberarea din închisoare sau reducerea pedepselor în cazul unor politicieni condamnați pentru corupție. Între aceștia, fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, comnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, sau fostul primar și ministru PSD Darius Vîlcov.

Ce avere are Lia Savonea

Lia Savonea deține patru terenuri, conform declarației sale de avere din 2024, în coproprietate cu soțul său. Cei doi dețin împreună și două case, una în Chiajna, județul Ilfov, construită de cei doi, de 171 de metri pătrați, iar cealaltă în județul Alba, de 110 metri pătrați, obținută prin moștenire.

Savonea are și o mașină marca BMW, cumpărată în 2019. Ea deține bijuterii în valoare totală de 18.500 de euro.

Președinta ICCJ are în conturi aproape 670 de mii de euro, aproape 38 de mii de lei și peste 33 de mii de dolari, se mai arată în cea mai recentă declarație de avere, din 2024.

În anul 2023, Lia Savonea a avut venituri totale de 374.000 de lei, adică peste 31.000 de lei lunar, din funcțiile de membră CSM și cele de judecătoare la Curtea de Apel București și ICCJ.