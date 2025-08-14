Guvernul interzice atribuirea de către primării a noi contracte de investiții, cu câteva excepții

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, Programul național de dezvoltare locală și Programul național de construcții vor fi limitate, potrivit unui proiect de act normativ aflat pe masa Guvernului, în ședința de joi.

Acestea sunt programe de care beneficiau în special primăriile pentru drumuri, canalizare, infrastructura de gaze, școli și alte lucrări necesare comunităților locale.

În anul 2025, este interzisă „atribuirea de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice, de către Compania Națională de Investiții”, se precizează în textul proiectului.

De asemenea, nu vor mai fi încheiate angajamente legate pentru proiecte de investiții nou finanțate prin Programul național de dezvoltare locală etapa I și etapa a II-a, Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social.

Vor exista și excepții, în cazuri „temeinic justificate”. Aceste excepții vor trebui aprobate de către Guvern, prin memorandum.

Prin excepție, vor putea fi încheiate contracte de finanțare pentru proiectele de mobilitatea militară incluse la finanțare în cadrul Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a.

Plățile pentru contractele în derulare vor fi eșalonate

Legat de programul Anghel Saligny, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că vor fi schimbări și în ceea ce privește contractele aflate în derulare. Plățile pentru acestea vor fi eșalonate pe trei ani.

„Imaginați-vă că am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape și am avut și avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, peste 20 de miliarde. Și atunci, practic în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată, vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile”, a declarat Ilie Bolojan.