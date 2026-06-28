Guvernul Israelului ia „o decizie istorică”, pe fondul tensiunilor cu Turcia: Genocidul armean, recunoscut oficial

Guvernul israelian a dat duminică un vot unanim pentru recunoașterea formală a genocidului armean din primul Război Mondial, un pas intrepretat de mulți drept o mustrare a Turciei și un semnal al rupturii dintre cele două țări, au scris AFP, Le Monde și Politico.

„O decizie istorică: guvernul israelian a aprobat în unanimitate propunerea ministrului de externe, Gideon Saar, de recunoaștere a genocidului armean”, a anunțat ministerul israelian de resort.

Decizia guvernului are nevoie de ratificarea parlamentului pentru a se concretiza.

„În ciuda documentației diplomatice extinse și lipsite de ambiguitate, genocidul armean rămâne până astăzi subiectul unei campanii instituționalizate de negare și minimalizare, inclusiv de rescriere manipulatoare a istoriei, în principal din partea guvernului turc”, a declarat șeful diplomației israeliene.

„Se crede pe scară largă că Imperiul Otoman a comis crime care echivalează cu genocid într-un mod sistematic, cu scopul de a distruge poporul armean”, a adăugat Gideon Saar.

Criza relațiilor dintre Israel și Turcia s-a accentuat

Foste guverne israeliene au evitat să recunoască oficial genocidul armean, inclusiv pentru a menține relațiile cu Turcia, cândva unul dintre cei mai apropiați parteneri strategici ai săi în regiune.

Relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat, însă, după izbucnirea războiului din Gaza, lansat de Israel ca răspuns la atacul Hamas din octombrie 2023. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai ofensivei israeliene, comparându-i în repetate rânduri pe liderii țării cu naziștii. În replică, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris pe liderul turc drept un „dictator antisemit care comite genocid împotriva kurzilor”.

Turcia și-a suspendat cea mai mare parte a comerțului cu Israel și a devenit unul dintre principalii susținători diplomatici ai mișcării palestiniene Hamas.

Turcia neagă acuzațiile de genocid

Armenii încearcă să obțină recunoașterea internațională a crimelor în masă care au vizat poporul armean în Imperiul Otoman, în perioada 1915-1917, drept genocid.

Armenii susțin că au murit atunci 1,5 milioane de oameni, însă Turcia neagă vehement acuzațiile de genocid și susține că atât armenii, cât și turcii au murit din cauza Primului Război Mondial. Crimele au fost recunoscute ca genocid de peste 20 de state, inclusiv de țări ca Statele Unite, Franța și Germania.

Fostul președinte american Joe Biden a recunoscut genocidul armean, o poziție pe care Baku și-o dorea de mult din partea Washingtonului. Totuși, actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, nu a folosit aceeași terminologie.

Între Armenia și Turcia nu există relații diplomatice, însă părțile au semnalat un interes pentru o încălzire a relațiilor în ultimii ani.