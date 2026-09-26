Guvernul Mureșan, program agresiv pentru companiile de stat: Cele cinci variante în care trebuie încadrate în termen de un an

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament un program de guvernare de 175 de pagini în care pare să implementeze o filosofie de restrângere a aparatului bugetar și un program agresiv de reformare a companiilor de stat.

Mureșan a depus programul de guvernarer propus și lista de miniștri sâmbătă dimineață la Parlament, premierul desemnat afirmând că dacă PSD nu va vota pentru învestirea cabinetului său, „se deschide calea alegerilor anticipate”.

„Un guvern mai mic”

Potrivit documentului depus de Mureșan, se dorește „un guvern mai mic și mai simplu”, cu mai puțini demnitari, instituții comasate, funcții de suport puse în comun, salarizare echitabilă și un singur centru de coordonare a digitalizării.

Este prevăzută reducerea numărului de parlamentari cu 13%, conform recensământului din 2021, o reducere de 13%.

De asemenea, se propune să existe maximum 3 secretari de stat pe minister și „comasări de agenții și instituții centrale din domenii similare sau cu competențe suprapuse”, plus „calculul corect al personalului și reducerea acestuia acolo unde se impune”.

În acesta a rămas, așa cum arătau primele schițe ale programului de zilele trecute, ideea de dividend al reformei.

Asta înseamnă că, „de la 1 iulie 2027, după atingerea țintei de deficit pentru 2026, jumătate din economiile certificate ale reformei statului și din veniturile suplimentare din colectare se întorc în economie prin reducerea taxării muncii, iar cealaltă jumătate reduce deficitul; suma se stabilește anual în legea bugetului, pe baza execuției, și se publică împreună cu destinația fiecărei economii.”

Cinci variante pentru companiile de stat

La capitolul „Companii de stat” se spune clar că acestea trebuie să fie mai puține și mai bine administrate: „fiecare este restructurată, vândută sau dobândește o justificare clară de interes public”.

În termen de un an, se afirmă în document, fiecare companie din administrația centrală va fi încadrată într-unul dintre cele cinci regimuri:

menținere în proprietatea statului și dezvoltare strategică;

listare la bursă, prin ofertă publică inițială (IPO) sau ofertă publică secundară (SPO), cu tranșă dedicată și investitorilor de retail;

privatizare sau concesiune;

monopol natural, cu contract de serviciu public și costuri raportate comparativ cu operatorii europeni;

închidere ordonată.

Potrivit programului, „companiile cu pierderi în doi ani consecutivi sunt supuse unei analize independente și primesc un rating public pe o scală de la A la E, reflectând starea financiară și perațională a companiei: A – performanță solidă, fără sprijin public; B – echilibrată, cu risc redus; C vulnerabilă, necesită monitorizare activă; D – pierderi structurale, redresare posibilă doar cu pla asumat; E – neviabilă, fără perspectivă de redresare.

De asemenea, acesta prevede „oprirea acordării celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu și a bonusurilor nejustificate în companiile deținute integral de stat, a decontărilor nejustificate de vacanțe, a primelor de diverse sărbători sau a beneficiilor de diverse tipuri“, de la primul exercițiu bugetar complet, după audit juridic al contractelor colective în vigoare; economiile se raportează public”, plus „reduceri de personal acolo unde se justifică și transparență totală: contracte colective, cheltuieli, bugete publicate”.