LIVE VIDEO Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare la Parlament. „Dacă PSD nu va vota, se deschide calea alegerilor anticipate”

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă Parlament programul său de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat susține acum o conferință de presă.

HotNews transmite Livetext principalele declarații ale lui Siegfried Mureșan:

PSD dă testul adevărului săptămâna viitoare. În programul de guvernare sunt și elemente sociale. PSD are o răspundere mare pentru criza politică. Dacă PSD nu va vota guvernul, se deschide calea alegerilor anticipate care pot fi declanșate oricând de președinte.

Am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care Guvernul le va face pentru România și am reușit să depunem o listă de miniștri, miniștri capabili, responsabili, serioși care să implementeze programul de guvernare. Așa cum am spus pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare și apoi miniștri, apoi vom decide miniștri pentru implementarea acestui program de guvernare.

În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare și tot în cursul zilei de ieri, organele statutare ale Uniunii Democrate Maghiare din România, ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați România, în această ordine, în cursul după-amiezii de ieri, au validat în organele statutare ale acestor trei partide, au validat programul de guvernare și lista de miniștri.

Am să vă spun câteva cuvinte despre programul de guvernare și apoi am să vă spun câteva cuvinte despre despre cabinetul de miniștri. În programul de guvernare pornește de la viziunea pe care noi ca trei partide reformatoare o avem pentru România, o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului.

Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură, o Românie modernă cu mai puțină birocrație și cu servicii care să funcționeze pentru oameni, o Românie prosperă în care oamenii să poată trăi mai bine, în care să nu se zbată de la o lună la alta doar pentru a-și plăti cheltuielile, o Românie dreaptă în care legea este lege și dacă știi că respecți legea nu ai a te teme, iar cel care nu respectă legea va fi tras la răspundere rapid conform legilor în vigoare.

Cele trei partide și-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar.

Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă și ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creștere economică și de dezvoltare. Pentru ca dezvoltarea să fie reală ea trebuie să înceapă cu statul și tocmai de aceea prima parte a programului de guvernare, primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului, vrem o Românie modernă.

Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare și fiecare vicepremier va avea un portofoliu. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Mureșan anunță oficial lista de miniștri

Cine sunt miniștrii pe care noi îi propunem? Cum am spus, Guvernul va avea același număr de ministere ca până acum, nu splităm ministere, nu creăm ministere adiționale și Guvernul va avea doar trei vicepremieri, fiecare dintre ei cu portofoliu.

Ministru al Afacerilor Interne și vicepremier în Guvernul României va fi domnul Mircea Abrudean.

Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru va fi domnul Radu Miruță.

Viceprim-ministru și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi domnul Tanczos Barna.

Pentru Justiție propunem o persoană independentă, fiind că ne dorim o justiție puternică și independentă. Am agreat împreună cu cele trei partide ca funcția de ministru al Justiției să fie ocupată de doamna Andreea Chiș.

La Ministerul Transporturilor este Cătălin Drulă.

Oana Țoiu este propunerea la Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul Finanțelor este Alexandru Nazare care împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan a stabilizat finanțele țării în acest an.

La Ministerul Sănătății ne bucurăm să vă propunem ca ministru pe doamna Oana Gheorghiu.

Ministra Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va fi doamna Raluca Turcan, care a condus acest minister în perioada 2020-2021.

Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene va fi în continuare domnul Dragoș Pîslaru.

Ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va fi în continuare domnul Irineu Darău.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor va fi doamna Diana Buzoianu.

Ministru al Energiei va fi domnul Sebastian Burduja, care a ocupat deja acest portofoliu în perioada 2023-2025. Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar, să reducem prețul energiei pentru români.

Ministru al Educației și Cercetării va fi domnul Mihai Dimian.

Când are loc votul în Parlament