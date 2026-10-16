Guvernul Niculescu promite să reducă deficitul, să elimine taxe și să crească investițiile. De unde vin banii

Guvernul promite să strângă cureaua statului și, în același timp, să dea oxigen economiei: deficit de 5,2% din PIB în 2027, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și un pachet de relansare de 5 miliarde de euro.

Programul de guvernare pune alături controlul cheltuielilor, reluarea indexării pensiilor și protejarea investițiilor publice.

Testul va fi cum împacă aceste promisiuni într-un buget care trebuie să cheltuiască mai puțin decât încasează în plus.

Principalele măsuri economice, grupate pe capitole:

Taxe și impozite:

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027.

Reforma impozitării proprietăților, prin raportarea la valoarea de piață.

Inventarierea și evaluarea facilităților și deducerilor fiscale.

Introducerea unor termene de expirare pentru facilitățile fiscale, urmate de reevaluarea lor.

Pe scurt: scutirile și reducerile de taxe ar fi acordate pentru o perioadă limitată. La final, statul ar verifica dacă și-au atins scopul – de exemplu, dacă au încurajat investițiile sau angajările – și ar decide dacă le prelungește, le modifică ori renunță la ele.

Investiții, companii și relansare economică

Programul urmărește stimularea investițiilor private și dezvoltarea producției interne.

Sunt prevăzute:

Un pachet de relansare economică de 5 miliarde de euro.

Scheme de sprijin pentru IMM-uri și antreprenori.

Stimularea investițiilor productive și a tehnologiilor avansate.

Susținerea industriei de apărare și a valorificării materiilor prime critice.

Sprijinirea firmelor cu capital românesc, inclusiv prin atragerea antreprenorilor din diaspora.

O parte dintre instrumente sunt deja prevăzute în OUG 8/2026, deci nu toate reprezintă măsuri complet noi.

ANAF și colectarea taxelor

Reorganizarea ANAF și extinderea controalelor bazate pe analiza de risc.

Introducerea unui sistem de „scoring fiscal pozitiv” pentru contribuabilii corecți.

Rambursări mai rapide și mai puține controale pentru firmele cu un comportament fiscal bun.

Reducerea deficitului de colectare a TVA.

Intensificarea controalelor privind prețurile de transfer și profiturile mutate artificial în străinătate.

Pensii, salarii și piața muncii

Reluarea indexării pensiilor din 2027, în funcție de resursele bugetare.

Actualizarea anuală a salariului minim printr-un mecanism predictibil.

Adoptarea unei noi legi a salarizării bugetarilor în 2027.

Reducerea graduală a cheltuielilor cu personalul public, de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2031.

Programe de angajare și formare profesională, inclusiv pentru aproximativ 21.000 de tineri care nu lucrează și nu urmează studii.

Energie și infrastructură

Programul stabilește câteva obiective cuantificabile:

5.800 MW de capacități noi de producție a energiei până la sfârșitul lui 2027.

Aproximativ 4.500 MW în proiecte de stocare a energiei până în 2028.

Continuarea proiectelor nucleare de la Cernavodă.

Valorificarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Depășirea pragului de 2.000 km de autostrăzi și drumuri expres până în 2028.

Reforma administrației

Audit al ministerelor și agențiilor în primele șase luni.

Comasarea instituțiilor cu atribuții suprapuse.

Dimensionarea personalului după volumul activității, în locul reducerilor procentuale uniforme.

Digitalizarea serviciilor publice și simplificarea relației dintre firme și administrație.

Integrarea a 1.000 de primării în sistemele digitale.

Fonduri europene

Prioritățile sunt finalizarea proiectelor PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene din exercițiul 2021–2027 și pregătirea investițiilor pentru bugetul UE 2028–2034.

Programul propune și simplificarea procedurilor pentru beneficiarii finanțărilor europene.

Deficitul bugetar și finanțele publice. Guvernul propune:

Protejarea investițiilor publice în procesul de consolidare fiscală. Statul încearcă să reducă deficitul fără să taie banii pentru investiții, precum drumuri, spitale sau rețele de apă. Să facă economii din alte cheltuieli și să colecteze mai bine taxele, astfel încât proiectele să poată continua.

Deficit bugetar de 5,2% din PIB în 2027.

Reducerea deficitului sub 3% din PIB până în 2030.

Controlul cheltuielilor publice și evaluarea programelor finanțate de stat.

Îmbunătățirea colectării veniturilor și combaterea evaziunii fiscale.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie , te poți abona aici: