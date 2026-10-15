DOCUMENT Luca Niculescu a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament. Toate propunerile PSD, acceptate / Când se va da votul în plen

Lista de miniștri și programul de guvernare al Executivului conduse de Luca Niculescu au fost depuse, joi seara, la Parlament.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au fost convocate pentru ora 20.30, în format online, pentru stabilirea programului privind audierile miniștrilor noului guvern și pentru votul de învestire din plenul Parlamentului.

Surse politice au declarat pentru HotNews că, cel mai probabil, audierile se vor desfășura luni și marți, iar votul în plen pentru învestire ar urma să fie dat în cursul zilei de marți după-amiază.

Măsurile propuse în programul de guvernare pot fi consultate în documentul de mai jos:

Prioritățile premierului desemnat

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a scris Luca Niculescu, într-un mesaj pe Facebook, postat imediat după depunerea listei de miniștri.

„Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă”, a continuat premierul desemnat.

Totodată, el a enumerat o serie de priorități ale guvernului său, care „nu mai pot aștepta”:

rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

consolidarea apărării și securității țării.

Lista miniștrilor propuși în guvernul Niculescu

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus PSD va avea și ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Potrivit surselor politice care au vorbit cu HotNews, ei vor fi: