Guvernul norvegian a preluat cel mai mare depozit de pământuri rare din Europa

Norvegia va prelua coordonarea planificării pentru zăcământul de pământuri rare Fen – cel mai mare din Europa – pentru a accelera dezvoltarea acestuia, a anunțat miercuri guvernul de la Oslo, citat de Reuters.

Decizia vine după ce noi estimări de luna trecută au plasat resursele zăcământului la 15,9 milioane de tone metrice de oxizi de pământuri rare, cu 81% mai mult decât estimarea din 2024.

Europa nu are în prezent mine de pământuri rare aflate în exploatare, iar dezvoltarea proiectului din sudul Norvegiei ar sprijini eforturile regiunii de a reduce dependența de China, producătorul care domină autoritar piața la nivel mondial.

„Câmpul Fen ar putea avea o importanță majoră pentru Telemark, Norvegia și pentru securitatea aprovizionării și competitivitatea Europei”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Støre într-un comunicat. Telemark este regiunea din Norvegia în care se află zăcământul Fen.

„Pentru a asigura accesul viitor la minerale critice, este important să creștem producția atât în Norvegia, cât și în alte țări cu care cooperăm în domeniul securității”, a subliniat premierul norvegian.

Aproximativ 19% dintre oxizii de pământuri rare de la Fem sunt neodim și praseodim, materiale esențiale utilizate în magneți permanenți pentru vehicule electrice, turbine eoliene, electronice și aplicații din domeniul apărării.

Guvernul norvegian a precizat că a intervenit la solicitarea autorității locale, invocând riscul unor dispute privind utilizarea terenurilor și necesitatea de a echilibra interese naționale concurente.

La fel ca în alte părți ale Europei, proiectele de infrastructură din Norvegia – inclusiv parcurile eoliene terestre – s-au confruntat cu opoziția grupurilor de mediu și a intereselor agricole, ceea ce a întârziat dezvoltarea.

Rare Earths Norway, compania care dezvoltă proiectul, a declarat că se așteaptă ca producția să înceapă spre sfârșitul anului 2031, cu o producție de 800 de tone de praseodim până în 2032, echivalentul a aproximativ 5% din cererea Uniunii Europene.

