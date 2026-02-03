Un raport critic dezvăluie „dependența periculoasă” a UE de importurile de minerale esențiale

Fără litiu sau pământuri rare, planurile verzi ale UE riscă să eșueze, avertizează Curtea de Conturi Europeană (CCE), într-un raport publicat luni. Auditorii califică țintele de energie regenerabilă pentru 2030 drept „nerealiste” din cauza dependenței critice de China și a lipsei extracției interne, potrivit The Guardian.

„Prin urmare, este esențial ca UE să-și intensifice eforturile și să-și reducă vulnerabilitatea în acest domeniu”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membru al CCE responsabil cu auditul.

Raportul, care examinează capacitatea UE de a-și atinge obiectivul de 42,5% energie din surse regenerabile în 2030, expune un decalaj între retorică și realitate.

Într-una dintre cele mai dure concluzii, auditorii observă că nu doar exploatarea minieră și explorarea sunt „subdezvoltate” în UE, dar „chiar și atunci când se găsesc noi zăcăminte, poate dura 20 de ani până când un proiect minier al UE devine operațional”.

„Acest lucru face dificilă orice contribuție concretă până la termenul limită din 2030”, se menționează în raport.

Această avertizare vine în contextul în care lideri globali, precum premierul britanic Keir Starmer sau secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, accelerează cooperarea internațională pentru a reduce influența Chinei.

O hartă a furnizorilor arată o dependență majoră față de Est, China controlând majoritatea magneților permanenți și a mineralelor esențiale precum magneziul sau galiul.

Curtea de Conturi Europeană subliniază că eforturile de diversificare a importurilor nu au dat încă rezultate tangibile. Dintre cele 26 de minerale critice principale, 10 sunt importate în totalitate, iar reciclarea rămâne mult în urmă.

Mai exact, China furnizează 97% din magneziu, 71% din galiu și controlează până la 74% din pământurile rare necesare magneților permanenți, iar datele din 2024 arată că 17.000 din cele 20.000 de tone utilizate de industria UE provin deja din China.

Dependența se extinde și către alte state, Turcia asigurând 99% din borul pentru panouri solare, în timp ce Chile este sursa principală de litiu pentru bateriile auto, conform raportului Curții de Conturi Europene.

„Multe proiecte strategice vor avea dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materii prime esențiale până în 2030”, a afirmat CCE, menționând că „UE ar putea fi prinsă într-un cerc vicios”.

„Fără materii prime esențiale, nu va exista tranziție energetică, competitivitate și autonomie strategică. Din păcate, în prezent suntem periculos de dependenți de o mână de țări din afara UE pentru aprovizionarea cu aceste materii”, a declarat Pentus-Rosimannus.

Raportul vine în contextul în care comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a declarat că Europa este „condamnată să fie doar un teren de joacă pentru concurenții săi” dacă nu dezvoltă „o politică industrială ambițioasă, eficientă și pragmatică”.

Sursa foto: Dreamstime.com