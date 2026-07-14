Skip to content
Actualitate

INTERVIU „Secretomania instituțională nu protejează securitatea națională”. Guvernul, obligat în instanță să comunice informații despre ajutoarele date Ucrainei

Adelina Mărăcine
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Decizia Tribunalului București, care nu este definitivă, e „primul pas pentru obținerea de date oficiale privind banii publici cheltuiți în acest scop”, spune, într-un dialog cu HotNews, Georgiana Gheorghe, directoare executivă APADOR-CH, ONG-ul care a intentat procesul împotriva Guvernului. 

  • APADOR-CH ceruse Executivului să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoarele militare acordate Ucrainei și valoarea totală a celorlalte tipuri de ajutoare oferite în perioada 2020–2025
  • Ce se știe până acum despre ajutoarele acordate de România Ucrainei

APADOR-CH a anunțat marți că a câștigat, în primă instanță, procesul intentat Guvernului după ce Secretariatul General al Guvernului a refuzat să comunice informații solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

ONG-ul ceruse să afle valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei, însă Ministerul Apărării a transmis că sunt informațiile clasificate. ONG-ul a cerut apoi să fie publicat numărul și data hotărârilor de Guvern prin care au fost aprobate aceste ajutoare, precum și informații privind eventuala lor clasificare. 

Guvernul a refuzat și această solicitare, iar cazul a ajuns în instanță, unde, în primă instanță, ONG-ul, una dintre cele mai vechi din România dedicate respectării drepturilor cetățenești, a câștigat. 

Tribunalul București a decis că Guvernul trebuie să transmită aceste informații. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile, scrie pe portalul instanțelor de judecată.

„Se va putea cere informații despre valoarea exactă a ajutoarelor”