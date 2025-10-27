Guvernul SUA anunță că va înceta să plătească ajutoarele alimentare de săptămâna viitoare. „Fântâna a secat!”

Ajutorul alimentar utilizat de peste 40 de milioane de americani nu va fi distribuit începând din noiembrie din cauza închiderii guvernului american, potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA, notează BBC.

„Concluzia este că fântâna a secat!”, arată anunțul de pe site-ul Departamentului Agriculturii, în care i-a învinovățit pe democrații din Senat pentru impas.

Programul de asistență nutrițională suplimentară (Snap) este utilizat de unul din opt americani și joacă un rol vital pentru milioane de americani.

La începutul acestei luni, administrația Trump a refuzat să utilizeze un fond de rezervă care ar putea oferi beneficii, susținând că banii sunt necesari pentru situații de urgență, cum ar fi dezastrele naturale.

Democrații l-au criticat pe președintele Donald Trump pentru refuzul de a utiliza fondul de rezervă.

„Aceasta este probabil cea mai crudă infracțiune pe care administrația Trump a comis-o până acum”, au declarat vineri congresmenii Rosa DeLauro și Angie Craig într-o declarație comună.

De asemenea, ele l-au criticat pe Trump pentru că a acordat asistență Argentinei și a construit o nouă sală de bal a Casei Albe în timpul închiderii.

Potrivit Centrului pentru Buget și Priorități Politice (CBPP), un grup de experți axat pe politici care ajută familiile cu venituri mici, fondul de rezervă ar acoperi doar aproximativ 60% dintr-o lună de beneficii.

Într-o scrisoare trimisă vineri departamentului agriculturii, membrii democrați ai Camerei Reprezentanților au declarat că există încă „fonduri semnificative disponibile de rezervă a Snap – pe care Congresul o oferă tocmai din acest motiv – care pot fi folosite pentru a finanța cea mai mare parte a beneficiilor din noiembrie”.

Ei i-au cerut secretarului pentru Agricultură, Brooke Rollins, să elibereze rezervele și apoi să transfere alte fonduri disponibile în departamentul său pentru a finanța integral programul pentru luna respectivă.

Într-o notă obținută de publicațiile americane, Rollins a declarat că rezerva poate fi folosită doar pentru „urgențe reale”, în special dezastre naturale.

Anterior, în planul său publicat pentru închidere, departamentul său a declarat că va împiedica un număr mic de angajați să fie trimiși în șomaj tehnic pentru a opera programul, menționând că Congresul a creat „fonduri de rezervă multianuale” pentru a se asigura că statele pot continua să distribuie beneficiile.

Snap funcționează oferind oamenilor carduri de debit reîncărcabile pe care le pot folosi pentru a cumpăra produse alimentare esențiale.

O familie de patru persoane primește în medie 715 dolari (540 de lire sterline) pe lună, potrivit CBPP, ceea ce înseamnă puțin sub 6 dolari (4,50 lire sterline) pe zi de persoană.

Mai multe state s-au angajat să utilizeze fonduri proprii pentru a acoperi orice deficit, însă guvernul federal a avertizat că nu vor fi rambursate.

Unele state, inclusiv Massachusetts – unde se așteaptă ca un milion de oameni să piardă beneficiile – au declarat că nu au suficienți bani pentru a compensa lipsa fondurilor.

Multe state colaborează cu locuitorii din Snap pentru a încerca să găsească bănci alimentare caritabile și surse alternative de mese, iar California își desfășoară Garda Națională pentru a ajuta la distribuirea alimentelor.

Duminică, închiderea guvernului american a intrat în a 26-a zi, devenind a doua cea mai lungă închidere din istorie.