Guvernul SUA refuză să returneze companiilor americane banii din taxele vamale pe care le-a colectat ilegal

Donald Trump prezintă pe 2 aprilie 2025 unul dintre tabelele în care au fost trecute noile taxe vamale decise de SUA pentru partenerii comerciali din jurul lumii, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Guvernul Statelor Unite a refuzat să restituie taxele vamale pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale luna trecută, a relatat vineri Financial Times, preluat de Reuters.

Potrivit surselor FT, autoritățile vamale resping cererile companiilor de a recupera taxele impuse în temeiul unor puteri de urgență invocate de președintele american Donald Trump. Cotidianul financiar notează că situația lasă mediul de afaceri într-o stare de incertitudine și face tot mai multe companii să apeleze la instanțe.

Guvernul SUA a colectat peste 130 de miliarde de dolari din plăți de taxe vamale considerate ilegale, care au fost un element central al politicii comerciale a lui Trump. Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale majoritatea taxelor vamale impuse de administrația de la Casa Albă de la revenirea la putere a lui Trump în ianuarie anul trecut, dar nu a oferit în decizia sa de luna trecută îndrumări privind modul în care ar trebui acordate rambursările.

Situația respectivă, care a fost criticată inclusiv de către președintele Trump, a creat confuzie în privința felului în care importatorii vor fi despăgubiți.

O primă instanță a ordonat guvernului federal să restituie sumele colectate

Miercuri, un judecător al unei instanțe americane specializate în comerț a ordonat guvernului să înceapă să plătească importatorilor rambursări care ar putea ajunge la miliarde de dolari pentru taxele achitate la import de companiile americane.

Multe companii s-au grăbit să depună documente de corecții pentru declarațiile de transport și altele separate pentru a solicita rambursări.

Cu toate acestea, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor respinge aceste depuneri și suspendă contestațiile formulate în legătură cu rambursarea taxelor care au fost deja plătite, potrivit surselor FT.

Casa Albă și Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.