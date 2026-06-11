Guvernul Suediei și-a temperat planul controversat privind infractorii minori, după ce n-a găsit sprijin în parlament

Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunțat joi că va renunța la controversatul său plan de a reduce vârsta răspunderii penale la 13 ani, de la nivelul actual de 15 ani, relatează Reuters.

Ministrul Justiției Gunnar Strömmer a declarat că măsura nu beneficiază de suficient sprijin în parlament și că guvernul va introduce în schimb o nouă legislație care va stabili un prag minim de 14 ani.

„Vom propune ca vârsta răspunderii penale să fie redusă la 14 ani, în loc de 13 ani”, le-a spus Strömmer jurnaliștilor.

Suedia a înregistrat o creștere accentuată a infracționalității violente comise de bande în ultimii douăzeci de ani, iar numărul împușcăturilor se numără acum printre cele mai ridicate din Europa.

Guvernul a reformat sistemul de justiție penală, acordând poliției puteri sporite și introducând pedepse mai aspre, însă s-a confruntat cu dificultăți în a opri bandele să recruteze copii din ce în ce mai tineri pentru a comite infracțiuni violente.

Strömmer a precizat că peste 50 de copii cu vârste sub 15 ani au fost judecați anul trecut, fiind suspectați de omor sau tentativă de omor.

De ce a vrut guvernul Suediei să reducă vârsta de răspundere penală la 13 ani

Poliția estimează că există 17.500 de membri activi ai bandelor și 50.000 de persoane asociate acestora. Ele folosesc rețelele sociale pentru a recruta adolescenți și, în unele cazuri, copii de doar 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă.

Guvernul de centru-dreapta, aflat la putere din 2022 și care se pregătește acum pentru alegerile parlamentare din septembrie, anunțase la începutul lunii iunie că vrea o înăsprire a legislației care îi vizează pe delicvenții juvenili.

Cabinetul condus de premierul Ulf Kristersson prezentase pe 2 iunie un proiect de lege care să reducă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani – sub nivelul majorității țărilor europene.

Proiectul prevedea de asemenea că minorii condamnați pentru cele mai grave infracțiuni vor fi închiși în penitenciare speciale. În prezent, infractorii minori din Suedia găsiți vinovați de fapte grave sunt de competența serviciilor sociale.

Însă acest sistem este considerat pe scară largă un eșec. Un raport al Oficiului Național de Audit din Suedia arată că nouă din zece tineri membri ai bandelor ce au ajuns în centre de plasament revin la infracționalitate.

Închisoarea Roserberg din Suedia unde ar urma să fie trimiși delicvenți juvenili, FOTO: Jonathan Nackstrand / AFP / Profimedia

Planul a fost criticat de societatea civilă și opoziție

Totuși, planul anunțat de guvernul lui Kristersson la începutul lunii a fost criticat de opoziție, activiști pentru drepturile omului și inclusiv unele organe de aplicare a legii.

„Un copil de 13 ani este un copil – nici măcar nu are vârsta legală pentru a cumpăra băuturi energizante”, a declarat pentru Reuters Wilma Roth, purtătoare de cuvânt a Partidului de Centru din opoziție. „Copiii sub 15 ani care comit infracțiuni grave ar trebui preluați în îngrijire și tratați, nu închiși”, a subliniat ea.

Marea Britanie și Irlanda de Nord, țări în care vârsta răspunderii penale este 10 ani, dezbat în schimb ridicarea acestui prag.

Danemarca a experimentat în 2010 reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani, însă cercetătorii au concluzionat că nu a avut niciun efect asupra nivelului infracționalității.

Ministrul Justiției Gunnar Strömmer a anunțat practic joi că se va încerca din nou această măsură. Guvernul a renunțat la planul de lege inițial, cu coborârea vârstei de răspundere penală la 13 ani, cu 4 zile înainte de data la care acesta urma să fie votat în parlament.

Suedia e condusă de un guvern minoritar alcătuit din trei partide de centru-dreapta, cu sprijin în parlament din partea Democraților, o formațiune considerată de extrema dreaptă.

Nu este clar care dintre partide nu a dorit să sprijine proiectul inițial.