„Gwynocid”. Una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood a stârnit furie din cauza unei reclame la opulență

Actrița premiată cu Oscar Gwyneth Paltrow a stârnit un val de critici după ce a apărut într-o reclamă pentru apartamente de lux din Israel. Reacțiile au fost dure, iar o celebritate a întrebat public dacă Paltrow este „cu adevărat o persoană foarte rea” sau doar „naivă”, notează Euronews.com.

Câștigătoarea premiului Oscar s-a trezit în centrul unei controverse de amploare, fiind acuzată că este „ruptă de realitate” și „proastă”. Unii critici au mers până la a numi apariția sa în reclamă „Gwynocide”, într-un joc de cuvinte pe seama numelui actriței.

Actrița Gwyneth Paltrow, în vârstă de 53 de ani, care s-a orientat în ultimii ani spre afaceri în domeniul lifestyle prin brandul Goop, apare într-un videoclip de promovare pentru 51 Park, un complex rezidențial de lux cu 51 de etaje construit în Herzliya, la nord de Tel Aviv.

În clipul publicitar, Paltrow povestește despre rutina ei de dimineață și laudă avantajele clădirilor amplasate lângă parcuri.

„Există un motiv pentru care cele mai emblematice clădiri din lume sunt lângă un parc”, spune actrița.

La un moment dat, este întrebată dacă imobilul de lux se află în New York.

„Herzliya. Israel”, răspunde ea.

„Pentru câțiva bani, pe care oricum îi avea din belșug, și-a vândut sufletul diavolului”

Clipul a declanșat un val de critici pe rețelele sociale, mulți comentatori invocând războiul din Gaza și criza umanitară din teritoriu. Aceștia au remarcat că, la doar câțiva kilometri de complexul 51 Park, palestinienii sunt uciși și strămutați în contextul conflictului dintre Israel și grupările palestiniene.

Potrivit unei analize recente realizate de organizația umanitară Oxfam, numărul palestinienilor uciși în ultimii trei ani îl depășește pe cel înregistrat în cei 17 ani anteriori la un loc.

Deși Paltrow, care provine dintr-o familie cu tradiții evreiești și creștine, nu a publicat personal clipul pe conturile sale, numeroși utilizatori au inundat cele mai recente postări ale sale de pe Instagram cu steaguri palestiniene și mesaje precum „Free Palestine”.

„O degradare morală totală. În timp ce copiii din Gaza se confruntă cu genocid, foamete și masacru, Gwyneth Paltrow promovează apartamente de lux în Israel. Nicio conștiință, nicio etică, doar complicitate pură cu un regim de ocupație. Absolut revoltător”, a scris un utilizator pe platforma X.

„O femeie dezgustătoare. Presupun că ar face orice pentru niște bani în plus”, a comentat altcineva.

Un alt utilizator a scris că și-a schimbat complet părerea despre actriță:

„Îmi plăcea foarte mult Gwyneth Paltrow pentru talentul ei actoricesc. Nu am ratat niciun film de-al ei până acum. Astăzi îmi vine să vomit. Pentru câțiva bani, pe care oricum îi avea din belșug, și-a vândut sufletul diavolului promovând un proiect rezidențial din Israel construit pe pământ palestinian furat.”

Mai multe persoane publice au intervenit în dezbatere, acuzând reclama de lipsă de sensibilitate și descriind-o pe Paltrow drept „complice”.

Activista Alana Hadid, sora fotomodelelor Gigi și Bella Hadid, de origine palestiniană, a catalogat campania drept „ruptă de realitate” și „complice”, iar influencerul Matt Bernstein a criticat participarea actriței la reclamă, afirmând că „nivelul de lăcomie și degradare este cu adevărat de neînțeles”.

Și Livia Giuggioli a condamnat implicarea lui Paltrow în campania publicitară, pe care a descris-o drept „dezgustătoare”, anunțând că i-a anulat o vizită programată la ferma sa din Italia.

„Tocmai am anulat-o pe Gwyneth Paltrow”, a declarat Giuggioli într-un videoclip publicat pe Instagram. „Trebuia să vină la fermă peste câteva săptămâni, pentru o experiență de tip «de la sol la farfurie», iar noi am anulat totul pentru că ceea ce a făcut este complet inacceptabil.”

Până în prezent, actrița nu a comentat public criticile, astfel că întrebările ridicate de contestatarii săi au rămas fără răspuns.

Paltrow nu este însă singura vedetă care s-a confruntat cu reacții negative din cauza unor investiții sau proiecte de afaceri legate de Israel. Anul trecut, Leonardo DiCaprio a fost criticat după ce a cofinanțat un hotel ecologic de lux în Israel. Actorul mai investise anterior în compania de social media Mobli și în Aleph Farms.

Mai multe organizații pentru drepturile omului au acuzat Israelul de comiterea unui genocid în Gaza. Săptămâna trecută, Amnesty International a publicat un raport de 149 de pagini în care acuză guvernul israelian că desfășoară în Cisiordania ocupată o campanie de epurare etnică.

Liderii israelieni au respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că operațiunile militare au ca obiectiv înfrângerea grupării Hamas.