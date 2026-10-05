Personalitățile de succes individual sunt testate în calitate de lideri în momentul în care antrenează echipe, indiferent de domeniu și dimensiune. Din acest punct de vedere, Nicușor Dan și Gheorghe Hagi seamănă prin inconsecvența cu care își alcătuiesc echipele.
La fiecare consultare de până acum, președintele a venit însoțit de cu totul altă echipă de consilieri.
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De fix cinci luni, președintele Nicușor Dan este în căutarea unei formule noi de echipă cu care România să revină în plutonul Europei, la fel cum „regele fotbalului românesc”, Gheorghe Hagi, încearcă să readucă naționala în liga celor care contează. Olimpicul de aur de altădată și liderul „generației de aur” au deocamdată ceva în comun: înregistrează dezastru după dezastru. Mai mult, ambii dau senzația că nu-și cunosc prea bine echipa.
Trei înfrângeri pentru fiecare. Deocamdată
Trei eșecuri pentru președinte: Tomac, Veștea și Mureșan, trei înfrângeri de pomină și pentru Hagi (1-2 cu Suedia, 2-4 Bosnia, 0-6 Polonia). Urmează chiar din această seară, noi încercări: Grindeanu, Nazare, Leonardo Badea? și Suedia din nou.
Imaginea zilei nu vine însă de pe Arena Națională, acolo unde pare că Hagi a amestecat din nou jucătorii și i-a trimis în teren așa cum i-au ieșit din urnă, ci de la Cotroceni, acolo unde președintele a venit la discuțiile cu liderii de partidelor politice, însoțit de o garnitură schimbată de consilieri prezidențiali față de rundele precedente.
Consecvent ideii că echipă necâștigătoare se schimbă din temelii în meciul următor, Hagi de la Cotroceni i-a selecționat de această dată pentru a negocia cu partidele pe:
Ștefan Iulian Dragomirescu, Consilier de Stat pentru administrarea patrimoniului și logistică
Roxana Butnaru, Consilier de Stat – Cancelaria Ordinelor
Ștefania Simion, Consilier de Stat pentru mediu – Departamentul Climă și Sustenabilitate
Nicoleta Ramona Dinu, Consilier de Stat pentru guvernanță corporativă și turism – Departamentul Politici Economice şi Sociale
Diana Iancu, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică
Selecționata lui Nicușor Dan nu are titulari
De fapt, președintele a schimbat aproape complet echipa de fiecare dată, după cum remarcau reporterii Hotnews astăzi:
Pe 17 septembrie, Nicușor Dan a fost însoțit la consultări de:
Bogdan Florin Cristea, consilier de stat în departamentul administrație, politici publice și societate civilă
Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă
Andreea Mihaela Miu, secretarul general al Administrației Prezidențiale
Sorin Costreie, consilier prezidențial la departamentul educație și cercetare
Pe 23 iunie, Nicușor Dan a fost însoțit de:
Ana Maria Geană, Consilier de Stat pentru românii de pretutindeni
Radu Burnete, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale
Diana Iancu, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică
Eugen Tomac, Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni
La primele consultări din 18 mai, au stat alături:
Diana Iancu, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică
Radu Burnete, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale
Sorin Costreie, consilier prezidențial la departamentul educație și cercetare
Eugen Tomac, Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni
Andrei Nicolae Popovici, Consilier onorific pentru economie.
Practic, singurul consilier care apare în 3 dintre cele 4 formule este Diana Iancu, în timp ce Radu Burnete, Sorin Costreie și Eugen Tomac apar fiecare de câte două ori, iar restul o singură dată.
Jonglând în continuare cu numele din echipa sa, cu variantele de premier și de guverne care cad unul după celălalt, selecționerul de la Cotroceni e pe cale să ducă și țara acolo unde deja fotbalul românesc pare că a ajuns deja. La pământ. Nu mai are mult și pare că se străduie.