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Opinii /

Hagi de la Cotroceni

Director editorial

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Personalitățile de succes individual sunt testate în calitate de lideri în momentul în care antrenează echipe, indiferent de domeniu și dimensiune. Din acest punct de vedere, Nicușor Dan și Gheorghe Hagi seamănă prin inconsecvența cu care își alcătuiesc echipele.

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