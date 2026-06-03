Hai la Festivalul MAMAZ!

Festivalul MAMAZ urmează să aducă la București două zile dedicate mamelor, iar toate fondurile din bilete vor susține direct proiectele fundației.

București, 27.05.2026 – În luna iunie, Festivalul MAMAZ urmează să transforme Bucureștiul într-un spațiu dedicat sprijinului real pentru mame, reunind specialiști, lideri de opinie, parteneri și comunități într-un eveniment construit în jurul unei misiuni clare: grija pentru mame trebuie să devină o prioritate socială.

Programat în perioada 12-13 iunie 2026, la Cercul Militar București, Festivalul MAMAZ propune un format complex de conferințe, paneluri și workshopuri aplicate, abordând teme esențiale pentru femeile care traversează experiența maternității moderne: sănătate emoțională, relația de cuplu după apariția copilului, reconversie profesională, educație financiară, parenting și echilibru personal.

Evenimentul va reuni speakeri și experți precum Urania Cremene, Keren Rosner, Simina Angelescu, Jean Gavril, Cristian China-Birta, Moașa Vania și mulți alții, alături de specialiști din sănătate, tehnologie, dezvoltare personală și business.

„Festivalul MAMAZ este o formă concretă prin care putem susține mamele din România. Fiecare bilet cumpărat înseamnă sprijin direct pentru proiectele fundației: pentru grupurile de suport emoțional, pentru mamele care trec prin perioade dificile și pentru construirea unei comunități reale, în care femeile să nu se mai simtă singure. Ne dorim ca oamenii să participe nu doar pentru experiența festivalului, ci și pentru impactul pe care îl pot genera împreună cu noi”, declară Venera Predoiu, Președinta Fundației MAMAZ.

Dincolo de componenta educațională și inspirațională, Festivalul MAMAZ are și un puternic rol social. Toate fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate către proiectele dezvoltate de Fundația MAMAZ pentru susținerea mamelor din România.

Prin achiziționarea unui bilet, participanții contribuie direct la dezvoltarea programelor de suport emoțional organizate săptămânal de fundație, la extinderea proiectului dedicat mamelor internate cu copiii în spitale și la construirea unei rețele reale de sprijin pentru femei și familii.

În prezent, Fundația MAMAZ organizează grupuri săptămânale de suport emoțional pentru femei și mame, proiecte care au reunit zeci de participante săptămânal și care au generat o comunitate activă, construită în jurul ideii de sprijin reciproc și apartenență. Totodată, fundația desfășoară un program de sprijin emoțional pentru mamele internate cu copiii lor în Spitalele „Marie Curie” și „Grigore Alexandrescu”, urmând ca inițiativa să fie extinsă în alte unități medicale din București.

Festivalul este susținut de parteneri din mediul de business și cultural care înțeleg importanța investiției în sănătatea emoțională și echilibrul familial, printre aceștia numărându-se Magic FM, Banca Transilvania, Philips Avent, Adinish, eJobs, Editura Zyx, Edenland, Editura For You, Artesana și alții.

Biletele pentru Festivalul MAMAZ sunt disponibile online.

Despre MAMAZ

MAMAZ este o fundație dedicată susținerii mamelor, construită din dorința de a răspunde nevoilor reale ale acestora prin informare, prevenție și sprijin multidisciplinar. Prin proiectele sale, fundația contribuie la dezvoltarea unui ecosistem modern de sprijin pentru maternitate în România și la construirea unui „sat urban” în care femeile să găsească sprijin, validare și comunitate.

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