HaiDEEE să reciclăm! – O inițiativă pentru un Maramureș mai curat

Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice ( CNREE ), în parteneriat cu Asociația Comunelor din România – Filiala Maramureș (ACoR Maramureș), lansează campania „HaiDEEE să reciclăm!”, un proiect de responsabilitate civică dedicat colectării și reciclării deșeurilor electrice și electronice. Inițiativa are ca scop protejarea mediului prin implicarea activă a comunităților locale și creșterea gradului de conștientizare privind importanța reciclării.

O șansă pentru un viitor sustenabil

În perioada 10 septembrie – 10 octombrie 2025, locuitorii din județul Maramureș vor putea preda echipamente electrice și electronice vechi sau defecte la punctele de colectare amenajate. Cetățenii care vor preda o cantitate de deșeuri electrice și electronice de minimum 30 kg cumulat, vor fi recompensați cu premii atractive: mașina de găurit cu percuție (bormașină) sau polizor unghiular.

„Gestionarea responsabilă a deșeurilor electrice și electronice este un efort pe care trebuie să îl facem împreună. Prin această campanie, oferim cetățenilor ocazia de a se implica direct în protejarea mediului și de a lăsa generațiilor viitoare un județ mai curat, conservând resursele naturale, reducând poluarea aerului și a apei, economisind energia și creând noi locuri de munca.” – a declarat Daniela Pop, reprezentant CNREE.

Campania educațională „Pe locuri, Fiți gata, DEEE” – implicarea copiilor și a unităților de învățământ

O noutate a acestei ediții este campania dedicată grădinițelor și școlilor din județul Maramureș. Copiii vor putea aduce echipamente electrice și electronice vechi la instituțiile de învățământ înscrise în program. Prin acest demers, cei mici vor învăța importanța colectării și reciclării deșeurilor și vor fi recompensați cu premii atractive pentru implicarea lor: smartwatch-uri și rucsacuri, oferite la predarea unei cantități cumulate de minimum 5 kg DEEE. De asemenea, elevii pot participa și la o probă creativă (eseu sau desen, în funcție de vârstă), pe tema reciclării și protecției mediului și vor primi premii precum: creioane colorate/carioci, mingi, tricouri sau șepci.

Această componentă educațională are rolul de a forma obiceiuri responsabile și de a inspira întreaga comunitate să adopte un comportament prietenos cu mediul.

„Credem că educația ecologică a copiilor și tinerilor este esențială pentru viitor. Prin această campanie, ne dorim să cultivăm obiceiuri sănătoase și responsabile în beneficiul întregii comunități.” – a transmis Președintele Filialei Județene Maramureș a AcoR, domnul Emilian-Gheorghe POP.

Un demers sprijinit de comunitate

Cele doua campanii initiate de CNREE în colaborare cu AcoR Maramureș vor include atât activități de colectare, cât și acțiuni educaționale, prin care locuitorii judetului Maramureș vor afla mai multe despre beneficiile reciclării și despre impactul negativ al deșeurilor electrice asupra mediului.

Această inițiativă completează eforturile autorităților locale din Maramureș de a dezvolta soluții sustenabile pentru gestionarea deșeurilor, în concordanță cu obiectivele naționale și europene privind protecția mediului.

Articol susținut de CNREE