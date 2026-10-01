Halep și AnimaWings. Reproșuri

Compania aviatică AnimaWings și-a anunțat insolvența. HotNews a dezvăluit că firma are un număr de mii de procese.

Halep nu a știut nimic din toate acestea când a acceptat să fie ambasadoarea liniilor aeriene AnimaWings. Dar nici nu poate cere liniște totală despre ea, în orice situație. Pentru că e o mare personalitate publică.

Zilele acestea, Halep a avut o solicitare: „Îmi doresc tare mult să nu mai fiu subiect de consum public, să fiu lăsată să-mi trăiesc viața”.

Era un apel generic. Nu se referea la ceva anume. Dar pot sportivii, poate cei mai iubiți dintre personalitățile publice, să solicite să obțină doar beneficiile din relația cu societatea care-i respectă și-i iubește?

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