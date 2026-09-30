Noi informații despre AnimaWings, compania care tocmai a decis să oprească o mare parte din avioanele cu care zbura. Mii de procese doar în ultima lună, în mare parte pentru despăgubiri

În zilele în care a anunțat că va scoate treptat din operare aeronavele de tip Airbus A220-300 din flotă, pe fondul unor probleme tehnice repetate, compania românească AnimaWings se confruntă cu un val de procese în instanță pentru plata despăgubirilor pentru zboruri anulate, arată datele consultate de HotNews pe portalul instanțelor. Doar în ultima lună, au fost înregistrate aproape 3.000 dintr-un total de 11.915 identificate pe portalul instanțelor.

Mii de procese pentru zboruri întârziate sau anulate

Marți seară, AnimaWings a anunțat că va scoate din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă, pe fondul problemelor tehnice. Adică șase din cele opt nave operate de companie.

„Nu ne oprim din dezvoltare”, declarase Marius Pandel, CEO-ul companiei, într-un interviu pentru Hotnews, publicat cu o zi înainte de anunțul privind aeronavele Airbus A220-300. Marius Pandel nu a dezvăluit publicului nici una dintre problemele care au urmat în doar două zile.

Valul de procese pentru zboruri anulate sau întârziate a început în februarie 2025, conform datelor analizate de HotNews. Până în 2024, compania, care avea atunci mai puține avioane și opera mai puține curse, era acționată în instanță de câteva zeci de ori pe an. Din 2025, AnimaWings a început să adune în cele mai multe luni sute de procese pe lună. Apogeul a fost atins în septembrie 2026, cu aproape 3.000 de procese.

Majoritatea dosarelor în care Anima Wings a fost reclamată au ca obiect „cerere valoare redusă”, o procedură judiciară simplificată și rapidă prin care se poate obține recuperarea unei sume de bani de până la 50.000 de lei, conform legii 57/2025.

Conform regulamentului european nr. 261/2004, pasagerii unor zboruri anulate sau întârziate cu peste trei ore au dreptul la o compensație cuprinsă între 250 de euro și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. În peste 4.500 dintre procese, companiei AnimaWings i s-au cerut despăgubiri de 250 de euro, pentru zboruri de până în 1.500 de km.

9 din 10 procese în primă instanță, câștigate de reclamanți

În alte peste 1.700 de dosare, compensația cerută a valorat 400 de euro, fiind vizate zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri. Din aproape 3.600 de procese judecate în primă instanță, circa 3.200 (9 din 10) au fost câștigate parțial sau integral de reclamanți. Aproape 7.900 sunt încă pe rol. Majoritatea acțiunilor au fost inițiate de firme de recuperare precum Badger Claim și Air Claim.

„În momentul în care procesezi manual foarte multe date, într-o echipă mică, este posibil să existe întârzieri, însă nu aș generaliza la nivel de companie o chestiune care este izolată. Nu cred că există vreo companie aeriană, în România sau pe plan internațional, care să nu aibă și plângeri, care să nu aibă și despăgubiri”, declarase luni, pentru HotNews, CEO-ul companiei.

Acțiunile în instanță au avut și un ecou public. Mai mulți pasageri s-au plâns în ultimele luni pe Internet că AnimaWings anulează curse din scurt.

Într-un interviu HotNews publicat luni, CEO-ul companiei, Marius Pandel, a declarat că „din datele noastre, în 2026 doar 0,8% dintre cursele noastre au fost anulate sau au avut întârzieri de peste patru ore. Anulările pe anumite rute, din cauza lipsei de pasageri, se fac cu săptămâni sau chiar luni înainte…. Nu cred că există vreo companie aeriană, în România sau pe plan internațional, care să nu aibă și plângeri, care să nu aibă și despăgubiri”.

Care e situația altor companii

Pe portalul instanțelor de judecată din România, și alte companii aviatice figurau cu un număr important de procese. De menționat însă că unele dintre acestea operează mult mai multe zboruri și deci au volume diferite de pasageri decât AnimaWings.

Împotriva Wizz Air au fost deschise 36.994 de procese pe rolul instanțelor din întreaga țară, potrivit datelor centralizate de HotNews de pe portal. Dintre acestea, 1.973 au fost înregistrate în ultima lună. Cele mai multe acțiuni judecătorești au ca obiect tot „cereri de valoare redusă” și vizează toate companiile din grup: Wizz Air Hungary Ltd, Wizz Air Malta Ltd, Wizz Air UK și Wizz Air Abu Dhabi LLC.

Situația proceselor în cazul celorlalte companii, conform datelor Portal Just.

Hisky Europe: 17.561 procese (1.406 înregistrate în ultima lună)

TAROM: 7.112 procese (333 înregistrate în ultima lună)

Ryanair: 4.857 de procese (554 în ultima lună)

Dan Air: 3.252 procese (554 în ultima lună)

Flyone Airlines: 237 procese (13 în ultima lună)

Datele de pe portalul instanțelor de judecată nu cuprind toate dosarele judecate de-a lungul anilor, ci doar pe cele soluționate definitiv în ultimii trei ani și pe cele aflate în curs de soluționare. Ministerul Justiției (MJ) explica în urmă cu doi ani că dosarele mai vechi de trei ani de la soluționare definitivă nu mai pot fi consultate decât la arhiva instanțelor.

Mai multe aeroporturi au cerut în instanță plata unor facturi. Plus, o cerere de insolvență retrasă

Alte câteva zeci de procese analizate de HotNews vizează relațiile comerciale pe care le are AnimaWings. De exemplu, Aeroportul Iași, Compania Națională Aeroporturi București, Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, Fraport Regional Airports of Greece (rețea de 14 aeroporturi regionale din Grecia), Kronaero Ground Services (gestionează bagajele și mărfurile pentru Aeroportul Brașov) au cerut în instanță plata unor facturi restante.

Dan Air SRL (operatorul companiei aeriene Dan Air) și Chrome Path SRL au cerut deschiderea insolvenței pentru AnimaWings la Tribunalul București. Pe 25 septembrie 2026, cei doi creditori au renunțat la inițierea procedurii. Din informațiile disponibile pe portal nu rezultă motivul renunțării.

În peste 80 dintre acțiunile în care lui AnimaWings i se cer compensații pentru zboruri anulate/întârziate, Dan Air are calitatea de „chemat în garanție” – practic, i se solicită să plătească despăgubirile în numele AnimaWings. În 2024, Christian Tour (care deținea AnimaWings) și Dan Air semnau un parteneriat privind curse charter între București, respectiv alte orașe din România către destinații externe de vacanță, după cum scria ziarul Bursa.

Bilanț financiar lipsă, restanțele la ANAF s-au dublat în trei luni

Pe site-ul Ministerului Finanțelor nu există date despre situația financiară a companiei în anul în care a început valul de procese, 2025. Ultimele date financiare depuse la ANAF vizează anul 2024, când operatorul aerian a înregistrat o cifră de afaceri netă de 124,68 de milioane de lei, un profit net de aproximativ 2 milioane de lei, dar și datorii totale de peste 33 de milioane de lei.

Conform datelor indexate de platforma Termene.ro, Anima Wings Aviation SA figura pe 30 iunie 2026 cu restanțe la ANAF în valoare de 11,5 milioane de lei, adică ceva mai mult de 2 milioane de euro. Potrivit acelorași date, restanțele companiei către ANAF s-au dublat în doar trei luni, față de 31 martie 2026, respectiv 11,55 milioane de lei, față de 5,63 milioane de lei.

CEO-ul Marius Pandel a declarat în interviul publicat luni de HotNews că AnimaWings este în plină dezvoltare și nu intenționează să se oprească. El și fratele lui, Cristian Pandel, au înființat AnimaWings în 2019, prin Memento Group Holding, din care face și operatorul turistic Christian Tour.

În aprilie 2026, compania a anunțat că 50% dintre acțiunile companiei urmau să fie preluate de BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments. Frații Padel au rămas cu jumătate din acțiuni.

HotNews a trimis companiei AnimaWings și noilor investitori o serie de întrebări legate, printre altele, de procesele din instanță, dar și despre date privind impactul financiar pe care acestea îl au asupra bugetului companiei.

Agenția de PR a companiei ne-a transmis că vor reveni cu răspunsurile în 7-10 zile, invocând „detalii de ordin legal/juridic”. Redacția a încercat să ia legătura și cu CEO-ul AnimaWings, Marius Pandel, dar până la momentul publicării acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor.

Mesajul operatorului Christian Tour după anunțul AnimaWings

La câteva ore după anunțul AnimaWings, compania de turism Christian Tour, care operează cu zboruri de tip charter, inclusiv de la AnimaWings, a reacționat.

„În calitate de companie listată la Bursa de Valori București, avem resursele financiare și procedurile necesare pentru a gestiona astfel de situații și pentru a asigura continuitatea programelor de vacanță”, au declarat, conform Profit.ro, reprezentanții Christian Tour.