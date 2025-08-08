Hamas amenință cu „sacrificarea ostaticilor” după ce Israelul a aprobat ocuparea orașului Gaza

ORAȘUL GAZA, FÂȘIA GAZA - 19 IANUARIE 2025: Brigăzile Al-Qassam predau 3 ostatici israelieni Crucii Roșii la al-Saraya, ca parte a primei faze a acordului de încetare a focului și de schimb de prizonieri între Israel și Hamas. Sursa foto: Dawoud Abo Alkas / AFP / Profimedia

Cei 49 de oameni ținuți în continuare ostatici de Hamas, de la atacul sângeros de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, vor plăti pentru decizia Israelului, a transmis astăzi, 8 august, mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

„Aprobarea de către cabinetul sionist a unor planuri de ocupare a oraşului Gaza şi de evacuare a locuitorilor acestuia constituie o nouă crimă de război pe care armata de ocupaţie vrea să o comită împotriva oraşului şi celor aproape un milion de locuitori ai acestuia”, denunţă într-un comunicat mişcarea islamistă, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Această aventură criminală va costa scump şi nu va fi o călătorie uşoară” a armatei israeliene, a mai amenințat Hamas, după ce cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza.

Potrivit mișcării islamice, decizia de a prelua Gaza confirmă că lui Benjamin Netanyahu şi Guvernului său ”nu le pasă de soarta ostaticilor lor”.

„Ei au înţeles că prelungirea agresiunii înseamnă sacrificarea lor, dezvăluindu-le imprudenţa faţă de viaţa prizonierilor, în favoarea unor obiective politice deja eşuate”, a mai transmis Hamas.

Planul de a ocupa Gaza

„IDF se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, a anunțat vineri biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat, referindu-se la Forțele de Apărare Israeliene.

În timp ce Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, planul aprobat vineri se concentrează în mod specific asupra orașului Gaza, cel mai mare oraș din enclavă, situat în nordul acesteia.

Întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregului teritoriu de coastă, Netanyahu a declarat joi, într-un interviu acordat lui Bill Hemmer de la Fox News Channel: „Intenționăm să o facem”.

El a precizat însă că Israelul dorește să predea teritoriul forțelor arabe care îl vor guverna. El nu a dat detalii despre modalitățile de guvernare sau despre țările arabe care ar putea fi implicate.

„Nu vrem să-l păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de guvernare”, a spus Netanyahu.

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a criticat decizia cabinetului de securitate privind orașul Gaza, calificând-o drept „un dezastru” și afirmând că miniștrii de extremă dreapta Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich l-au târât pe premierul israelian într-o situație care era „exact ceea ce dorea Hamas”, potrivit The Guardian.