Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ține o conferință de presă la Ierusalim, pe 21 mai 2025. FOTO: Ronen Zvulun / UPI / Profimedia

Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul în care țara își extinde operațiunile militare, în ciuda criticilor tot mai intense din țară și din străinătate cu privire la războiul devastator care durează de aproape doi ani, relatează Reuters.

„IDF se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, a declarat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat, referindu-se la Forțele de Apărare Israeliene.

În timp ce Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, planul aprobat vineri se concentrează în mod specific asupra orașului Gaza, cel mai mare oraș din enclavă, situat în nordul acesteia.

Potrivit unui oficial israelian, citat de Axios, planul prevede evacuarea civililor palestinieni din orașul Gaza și lansarea unei ofensive terestre în această zonă.

Netanyahu: „Vrem să avem un perimetru de securitate”

Întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregului teritoriu de coastă, Netanyahu a declarat joi, într-un interviu acordat lui Bill Hemmer de la Fox News Channel: „Intenționăm să o facem”.

El a precizat însă că Israelul dorește să predea teritoriul forțelor arabe care îl vor guverna. El nu a dat detalii despre modalitățile de guvernare sau despre țările arabe care ar putea fi implicate.

„Nu vrem să-l păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de guvernare”, a spus Netanyahu.

„Un dezastru”, denunță opoziția

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a criticat decizia cabinetului de securitate privind orașul Gaza, calificând-o drept „un dezastru” și afirmând că miniștrii de extremă dreapta Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich l-au târât pe premierul israelian într-o situație care era „exact ceea ce dorea Hamas”, potrivit The Guardian.

Lapid a mai spus că decizia va duce la moartea mai multor ostatici și a multor soldați, precum și la „colapsul politic”.

Oficialii israelieni au descris o întâlnire anterioară din această săptămână cu șeful armatei ca fiind tensionată, spunând că Eyal Zamir a respins extinderea campaniei Israelului.

Printre scenariile luate în considerare înaintea reuniunii de securitate se număra preluarea treptată a zonelor din Gaza care nu se află încă sub control militar, a declarat o sursă guvernamentală, sub condiția anonimatului.

„Planul alternativ prezentat în cabinet nu va duce la înfrângerea Hamas”

Avertismente de evacuare ar putea fi emise palestinienilor din anumite zone din Gaza, oferindu-le potențial câteva săptămâni înainte de intervenția militară, a adăugat sursa.

În declarația de vineri, biroul lui Netanyahu a afirmat că majoritatea membrilor cabinetului politic-de securitate consideră că „planul alternativ prezentat în cabinet nu va duce la înfrângerea Hamas și nici la returnarea ostaticilor”.

Două surse guvernamentale au declarat că orice rezoluție a cabinetului de securitate va trebui să fie aprobată de întregul cabinet, care s-ar putea să nu se reunească până duminică.

Hamas: „Lovitură de stat flagrantă”

Controlul total asupra teritoriului ar anula o decizie din 2005 a Israelului, prin care acesta a retras cetățenii și soldații israelieni din Gaza, păstrând însă controlul asupra frontierelor, spațiului aerian și utilităților.

Partidele de dreapta dau vina pe această decizie de retragere pentru faptul că gruparea militantă palestiniană Hamas a ajuns la putere în urma alegerilor din 2006.

Nu era clar dacă Netanyahu prevedea o preluare prelungită a puterii sau o operațiune pe termen scurt. Israelul a afirmat în repetate rânduri că își propune să desființeze Hamas și să elibereze ostaticii israelieni.

Hamas a calificat într-o declarație comentariile lui Netanyahu drept „o lovitură de stat flagrantă” împotriva procesului de negociere.

„Planurile lui Netanyahu de a extinde agresiunea confirmă fără niciun dubiu că el încearcă să scape de prizonierii săi și să-i sacrifice”, se arată în declarație.

Țările arabe „vor sprijini doar ceea ce palestinienii vor conveni și vor decide”, a declarat pentru Reuters o sursă oficială iordaniană, adăugând că securitatea în Gaza ar trebui asigurată de „instituțiile palestiniene legitime”.

Ce spune ONU

Osama Hamdan, oficial Hamas, a declarat pentru Al Jazeera că gruparea va trata orice forță formată pentru a guverna Gaza ca pe o forță „de ocupație” cu legături cu Israelul.

La începutul acestui an, Israelul și Statele Unite au respins o propunere egipteană, susținută de liderii arabi, care prevedea crearea unui comitet administrativ format din tehnocrați palestinieni independenți și profesioniști, însărcinați cu guvernarea Gazei după război.

Sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor doresc ca războiul să se încheie cu un acord care să prevadă eliberarea ostaticiilor rămași.

Casa Albă nu a făcut niciun comentariu până la ora transmiterii acestei știri. Președintele american Donald Trump a refuzat să spună dacă susține sau se opune unei eventuale preluări militare complete a Gazei de către Israel.

Guvernul Netanyahu a insistat asupra victoriei totale asupra Hamas, care a declanșat războiul când a organizat un atac mortal asupra Israelului din Gaza în octombrie 2023.

ONU a calificat drept „extrem de alarmante”, dacă sunt adevărate, informațiile privind o posibilă extindere a operațiunilor militare israeliene în Gaza.

Ideea, promovată în special de miniștrii de extremă dreapta din coaliția lui Netanyahu, ca forțele israeliene să avanseze în zone pe care nu le controlează încă în enclavă, a generat, de asemenea, îngrijorare în Israel.

Câți ostatici israelieni mai sunt în Gaza

În Gaza sunt încă 50 de ostatici, dintre care oficialii israelieni cred că 20 sunt în viață. Cei mai mulți dintre cei eliberați până acum au fost puși în libertate în urma negocierilor diplomatice. Discuțiile pentru un armistițiu care ar fi putut duce la eliberarea mai multor ostatici au eșuat în iulie.

Un înalt oficial palestinian a declarat că Hamas a informat mediatorii arabi că o creștere a ajutorului umanitar care intră în Gaza ar duce la reluarea negocierilor pentru armistițiu.

Oficialii israelieni acuză Hamas că confiscă ajutorul pentru a-l distribui luptătorilor săi și pentru a-l vinde în scopul finanțării operațiunilor sale, acuzații pe care gruparea militantă le neagă.

Imaginile video difuzate săptămâna trecută cu doi ostatici în viață îi arătau pe aceștia foarte slabi, stârnind critici internaționale.

Imaginile recente cu copii înfometați din Gaza au șocat, de asemenea, lumea și au alimentat criticile internaționale la adresa Israelului cu privire la înrăutățirea drastică a condițiilor din enclavă.

Hamas, care a guvernat Gaza timp de aproape două decenii, dar care acum controlează doar anumite părți din enclavă, insistă că orice acord trebuie să conducă la încetarea definitivă a războiului. Israelul afirmă că grupul nu are intenția de a-și respecta promisiunile de a renunța la putere după încheierea acordului.