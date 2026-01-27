Hamas vrea să-și transforme militanții în polițiști în Gaza. Amenințare cu repetarea scenariului ce a dus la apariția Statului Islamic

Hamas vizează ca 10.000 de membri ai personalului său de securitate să fie incluşi într-o viitoare administraţie palestiniană pentru Fâşia Gaza, a declarat marţi pentru DPA un oficial al Hamas implicat în această problemă, transmite Agerpres.

Potrivit lui, s-a ajuns la un acord cu reprezentanţii Statelor Unite, urmând ca toţi candidaţii să fie supuşi unor verificări de securitate.

Israelul a respins orice implicare a grupării militante palestiniene Hamas într-o viitoare administraţie în Gaza.

Oficialul citat a explicat că poliţia Hamas are cea mai bună înţelegere a condiţiilor din regiune şi că includerea membrilor săi va ajuta, de asemenea, să se evite ca poliţiştii demişi să se alăture unor grupări radicale.

El a dat, drept contraexemplu, situaţia din Irak după răsturnarea lui Saddam Hussein de la putere. Administratorul numit de SUA, Paul Bremer, a dizolvat prin decret în 2003 armata şi serviciile de securitate, disponibilizând astfel sute de mii de bărbaţi antrenaţi şi înarmaţi.

Se crede că această măsură a amplificat opoziţia armată faţă de coaliţia condusă de SUA care guverna ţara la acea vreme. Foşti ofiţeri irakieni loiali lui Saddam au format ulterior coloana vertebrală militară şi conducerea organizaţiei Stat Islamic (SI).