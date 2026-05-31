Haos la Roma. Zeci de cai au luat cu asalt o arteră importantă din capitala Italiei din cauza unui polițist

Un incident neobișnuit a perturbat repetițiile pentru parada organizată cu ocazia Zilei Republicii Italiene, care ste marcată în fiecare an pe 2 iunie.

Zeci de cai folosiți în cadrul ceremoniei s-au speriat și au luat-o la fugă pe străzile capitalei, după ce un polițist a folosit artificii fără aprobare, au anunțat autoritățile, scrie Reuters.

Bubuiturile s-au auzit vineri seară, cu puțin înainte de ora 23:30, și au provocat panică în rândul animalelor.

Unii cai aveau călăreți în șa, în timp ce alții erau conduși de militari și polițiști în timpul repetițiilor pentru parada de pe 2 iunie.

Aproximativ 35 de cai s-au speriat și au fugit pe aglomeratul bulevard Via Cristoforo Colombo, care care leagă centrul istoric al capitalei italiene de zona de coastă.

Horses escaped during preparations for a parade in Rome. They are now running around the city's roads and squares, reports La Repubblica.



The animals were likely spooked by the fireworks and explosions set off by one of the rehearsals. pic.twitter.com/wRroAoGj8A — brane mijatovic (@brane_mija64426) May 30, 2026

Mai mulți șoferi au filmat animalele în timp ce galopau pe șosea. Ultimul cal a fost recuperat abia în zori, la circa 14 kilometri de locul incidentului.

Mai mulți călăreți au fost aruncați din șa. Un militar în vârstă de 22 de ani a suferit fracturi costale și un plămân perforat, însă viața sa nu este în pericol. De asemenea, aproximativ 15 cai au fost răniți, însă din fericire niciunul nu a fost eutanasiat.

A group of galloping horses among the cars along via Cristoforo Colombo in Rome.



30 horses escaped from the Imperial Forum frightened by the explosion of some firecrackers. They were rescued with minor damages to cars.pic.twitter.com/v16GpHrbbc — Massimo (@Rainmaker1973) May 30, 2026

Comandantul Poliției Locale din Roma, Mario De Sclavis, a declarat pentru publicația Corriere della Sera că incidentul „afectează imaginea corpului și a agenților săi”.

Repetițiile se desfășurau în apropierea Băile lui Caracalla, în cartierul Appio-Latino din Roma, la aproximativ 2 km de Colosseum, unde unități călare ale armatei, ale Carabinierilor și ale poliției se pregăteau pentru parada anuală de Ziua Republicii.

Oficialii italieni au declarat că artificiile au fost lansate de un polițist din cadrul unității de intervenție pentru trafic, la aproximativ 200 de metri de locul în care se aflau caii. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate în continuare.