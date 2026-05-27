Haosul provocat în opoziția turcă l-ar putea face pe Erdogan să recurgă la o mutare politică majoră

Haosul provocat în cadrul principalului partid de opoziție din Turcia de îndepărtarea liderilor săi, în urma unei decizii judecătorești, ar putea să-i fie favorabil președintelui Recep Tayyip Erdogan în cazul unor alegeri anticipate, au spus analiștii contactați de AFP.

Duminică, scutierii poliției făcut o descindere la sediul Partidului Republican al Poporului (CHP) din Ankara, cea mai veche formațiune politică din țară, pentru a-i da jos pe liderii săi aleși în funcțiile din partid.

Invalidarea președintelui ales de congresul partidului în 2023 este percepută ca o nouă încercare de a-i îndepărta pe rivalii politici ai șefului statului în perspectiva alegerilor prezidențiale.

Deși sunt prevăzute pentru mai 2028, acestea au toate șansele să fie anticipate pentru a-i permite lui Erdogan, la putere din 2003, să candideze pentru un nou mandat.

Anticipatele, următorul pas logic

„Rapiditatea și gravitatea acestor inițiative recente sugerează că alegerile ar putea avea loc chiar mai devreme decât se credea. Și că CHP rămâne o amenințare serioasă pentru Erdogan”, a declarat pentru France Presse Seren Selvin Korkmaz, cofondatoare a Institutului de Cercetare Politică din Istanbul.

„Scopul nu este doar de a diviza opoziția, ci de a paraliza partidul care dispune încă de capacitatea de organizare, de forța electorală și de legitimitatea politică necesare pentru a constitui o alternativă la guvern”, adaugă ea.

Decizia tribunalului din Ankara l-a repus în cursă pe blândul Kemal Kiliçdaroglu, rivalul președintelui de partid destituit, Özgür Özel, provocând o „criză de legitimitate” internă deosebit de dăunătoare, notează AFP.

În acest context, convocarea alegerilor anticipate s-ar putea dovedi următorul pas logic pentru a exploata această slăbiciune.

Astfel ar fi „fentată” și constituția Turciei

„Din punctul de vedere al lui Erdogan, alegerile anticipate ar fi avantajoase dacă CHP ar fi obligat să intre în procesul electoral dezorganizat, împiedicat din punct de vedere juridic și golit din interior”, a spus Korkmaz.

Pentru Hamish Kinnear, analist senior la Global Risk Insight, această criză internă din cadrul CHP ar putea dura luni, chiar ani.

„Guvernul va lua în considerare, fără îndoială, alegeri anticipate, având în vedere noua linie de fractură din cadrul principalului partid de opoziție”, susține el.

Deși Constituția turcă limitează la două mandatele prezidențiale consecutive de cinci ani, Erdogan poate ocoli această prevedere prin organizarea de alegeri anticipate înainte de sfârșitul mandatului actual.

Toate institutele de sondare au indicat a popularității CHP de la protestele care au urmat arestării primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, în martie 2025.

Desemnat candidat al partidului său la președinție, după victoria zdrobitoare a CHP la alegerile locale din 2024, primarul era cel mai puternic oponent al șefului statului.

Însă, preluând conducerea protestelor, Özel s-a impus ca o figură-cheie în cadrul partidului și continuă să-și provoace detractorii, cerând organizarea unui congres al CHP încă de la sfârșitul săptămânii și alegeri anticipate.