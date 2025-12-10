HARTĂ Cât din teritoriul Ucrainei a cucerit armata lui Putin în 2025 / 83 de morți sau răniți pe km. pătrat

Forțele de invazie trimise de Vladimir Putin au cucerit un procent foarte mic din teritoriul Ucrainei în acest an, cu costul a sute de mii de ruși uciși sau răniți, notează think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare privind războiul.

Trupele ruse au câștigat 0,77% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2025, suferind în același timp pierderi disproporționat de mari în rândul personalului.

Potrivit datelor analizate de ISW, forțele Moscovei au cucerit aproximativ 4.669 de kilometri pătrați de la 1 ianuarie 2025 și până acum.

Cât au cucerit forțele ruse din Ucraina până acum (cu roșu închis). Sursa understandingwar.org (ISW)

83 de ruși morți sau răniți pentru un kilometru pătrat

Datele furnizate de Statul Major ucrainean indică faptul că forțele ruse au suferit un total de 391.270 de victime (morți răniți) în această perioadă, adică aproximativ 83 de victime pe kilometru pătrat.

Ritmul de avans al rușilor nu a fost unul major nici măcar în zonele în care forțele ruse au înregistrat recent câștiguri relativ mai rapide, cum ar fi în direcțiile Hulyaipole și Pokrovsk.

Este puțin probabil ca avansul rusesc să-și majoreze viteza de avansare pe termen scurt și mediu, potrivit sursei citate, deoarece câmpul de luptă dominat de drone le împiedică să desfășoare operațiuni militare la scara necesară pentru avansuri rapide la nivel operațional, care să restabilească manevrabilitatea pe câmpul de luptă.

Apărarea ucraineană bazată pe drone are unele vulnerabilități (de exemplu, factorii meteorologici) pe care forțele ruse au reușit să le exploateze pentru a realiza avansuri tactice semnificative, dar apărarea ucraineană cu drone a împiedicat în general forțele ruse să utilizeze vehicule blindate și să efectueze manevre mecanizate și le-a forțat să se angajeze în misiuni de infanterie care duc la pierderi importante.

Este puțin probabil ca acest echilibru să se schimbe rapid, cu excepția unor schimbări bruște în tehnologiile fundamentale și conceptele operaționale care stau la baza războiului actual din Ucraina.

ISW: Urmează decizii dificile pentru Putin

Resursele Rusiei nu sunt nelimitate, așa cum încearcă să afirme Putin, iar acesta pare să se confrunte în prezent cu decizii dificile privind susținerea strategică a generării forțelor ruse, afirmă ISW, care a spus din februarie 2025 că Rusia se va confrunta probabil cu o serie de probleme materiale, de personal și economice în cele 12-18 luni care urmează, pe măsură ce costurile războiului se vor agrava în timp.

Principalul sistem de recrutare al forțelor armate ruse, care utilizează stimulente financiare ridicate pentru a atrage personal, pare să înregistreze randamente în scădere și să afecteze negativ economia rusă.

Eforturile de recrutare, cu rezultate tot mai reduse, ale Rusiei nu ar putea înlocui la nesfârșit numărul victimelor ruse fără o mobilizare obligatorie a rezervelor.

Este foarte probabil ca Putin să se pregătească să compenseze epuizarea aproape totală a recrutărilor pe bază de voluntariat în 2026 prin mobilizarea elementelor rezervei strategice a Rusiei pentru a susține operațiunile de luptă din Ucraina.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Kremlinul să întreprindă o mobilizare la scară largă în acest moment și este foarte probabil să recruteze în mod constant rezerviști într-un flux continuu, a mai apreciat Institutul pentru Studiul Războiului.