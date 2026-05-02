Harta celor mai buni mici din București, ediția 2026, actualizată chiar de bucureșteni

Era sfârșit de secol 19, într-o o seară aglomerată la Hanul Iordache, care era pe strada Covaci, s-a petrecut inimaginabilul: bucătăria s fără mațe pentru faimoșii cârnați ai locului.

Clienții erau mulți și flămânzi, carnea era, soluție trebuia.

Iar soluția cârciumarului de la hanul care purta numele său a fost următoarea: va aruncat pe gratar carnea pregătită pentru cârnați, pe care a transformat-o în rulouri modelate cu mâna.

Pe scurt, aceasta este legenda nașterii micilor.

Dar prima atestare documentară sub formă de rețetă scrisă apare în 1902, la faimosul restaurant Caru’ cu Bere. Pe atunci, micii se preparau exclusiv din carne de vită, amestecată cu seu și condimente.

Cu aceste istorisirii leagă originea mititeilor de București, bătălia pentru “cei mai buni mici” din oraș e nu doar firească, ci și obligatorie.

Descoperă, pe B365.ro, harta micilor din București, cu opriri la cele mai bune rețete.

Sursa foto: Dreamstime.com