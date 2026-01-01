HARTĂ Cum a fost vremea în primele ore din 2026. Diferența uriașă între cel mai rece și cel mai cald 1 ianuarie din România

Vremea a fost mult mai rece decât de obicei în primele ore din 2026 și nicăieri în țară nu au fost temperaturi pozitive. Cel mai rece a fost la Vârful Omu, -23 de grade Celsius, dar dimineață a fost ger și în București. Meteorologii au anunțat că vremea se strică în mare parte din țară și au fost emise mai multe alerte meteo.

Datele ANM arată că la miezul nopții erau -23 C la Omu și -19 C în munții Călimani, iar cel mai cald era la Constanța, – 1 C.

Temperaturile în Romania în 1 ianuarie 2026, la miezul nopții. Sursa: ANM

Vremea s-a mai răcit spre dimineață, iar la stația meteo București Băneasa minima nopții a fost de -11,4 C, în timp ce la Brașov au fost -14,6 C. Mai rece a fost la Bâlea Lac, -19,5 grade Celsius, în timp ce minima cea mai ridicată în țară a fost de -3,1 C, la Constanța.

Foarte rece a fost și la Târgoviște, minimă de -12,5 C, dar și în vestul țării (-12,3 C la Vărădia de Mureș).

Minimele diminetii de 1 ianuarie 2026 în România. Sursa: ANM

Unde este cel mai gros strat de zăpadă?

Harta ANM arată că sunt 124 cm la Omu, 60 cm la Bâlea Lac și 27 cm la stația meteo din munții Călimani. Este strat de zăpadă și la altitudini joase: 6 cm la Caransebeș, 3 cm la Oradea, 4 cm la Reșița.

Diferențe uriașe între cel mai cald și mai rece 1 ianuarie

Cea mai rece zi de 1 ianuarie din ultimele decenii a fost în 2015, când cele mai scăzute temperaturi au fost de -31,4 C la Întorsura Buzăului, -28,9 C la Miercurea Ciuc și -26,6 C la Brașov. La București au fost -19,7 C, iar cel mai puțin rece a fost în Crișana (-4 C dimineața).

Cea mai caldă zi de 1 ianuarie a fost în 2023, cu temperaturi maxime de peste 20 C: +20,6 C la Curtea de Argeș, +20,2 C la Rădăuți, +20,1 C la Târgu Ocna și +20 C la Botoșani.

La miezul nopții de 1 ianuarie 2023, exact când începea anul, era extrem de cald peste tot în țară, nicăieri nu erau temperaturi de sub -1 grad, iar la Râmnicu Sărat, Piatra Neamț și Târgu Neamț erau +12 C, în timp ce la Blaj și Sebeș erau +11 C.