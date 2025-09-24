HARTĂ Cum s-a deplasat norul de poluare, după incendiul violent de la depozitul Antrefrig din București

Incendiul extrem de violent izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Pantelimon a generat un nor de fum care s-a deplasat timp de mai multe ore peste zone mari din toate cele șase sectoare ale Capitalei.

Publicația Buletin de București a analizat datele unei platforme de monitorizare a calității aerului, iar o hartă arată cum s-a extins norul de poluare, pe parcursul nopții.

Analiza datelor de pe platforma uRADMonitor arată cum s-a extins norul de poluare în primele ore după ce a izbucnit incendiul. La ora 21:00, poluarea era vizibilă în zona adiacentă incendiului din Pantelimon, cu valori ridicate în apropierea zonei afectate.

Pe măsură ce timpul a trecut, fumul a fost purtat de vânt spre centrul și sud-estul Bucureștiului. Harta de la ora 21:30 arată o extindere a poluării, cu valori maxime de 414 µg/m³ în zona Vitan și Timpuri Noi, departe de focarul incendiului.

Acest nivel depășește cu mult recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care sugerează o medie anuală de 5 µg/m³ și un maxim zilnic de 15 µg/m³ pentru PM2.5. În urma acestor evenimente, un nou mesaj Ro-Alert a fost emis, de această dată pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Norul a continuat să se deplaseze, acoperind zone dens populate și s-a simțit miros puternic de fum în multe cartiere din Capitală.

Miercuri, după ora 10.00, valorile concentrațiilor particulelor PM10 și PM2,5 au reintrat în limite normale, a anunțat Agenția Națională de Mediu.

Pentru a monitoriza undele de poluare, uRADMonitor a implementat o funcționalitate nouă pe platformă: un slider cronologic interactiv, lansat chiar în ziua incendiului. Astfel, utilizatorii pot derula 24 de ore în urmă și urmări, oră cu oră, evoluția poluării.