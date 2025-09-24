Sari direct la conținut
Actualitate

HARTĂ Cum s-a deplasat norul de poluare, după incendiul violent de la depozitul Antrefrig din București

HotNews.ro
Valorile PM2,5 din 23 septembrie, via uRADMonitor. Foto principală: Inquam Photos / George Călin
Valorile PM2,5 din 23 septembrie, via uRADMonitor. Foto principală: Inquam Photos / George Călin

Incendiul extrem de violent izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Pantelimon a generat un nor de fum care s-a deplasat timp de mai multe ore peste zone mari din toate cele șase sectoare ale Capitalei.

Publicația Buletin de București a analizat datele unei platforme de monitorizare a calității aerului, iar o hartă arată cum s-a extins norul de poluare, pe parcursul nopții.

Analiza datelor de pe platforma uRADMonitor arată cum s-a extins norul de poluare în primele ore după ce a izbucnit incendiul. La ora 21:00, poluarea era vizibilă în zona adiacentă incendiului din Pantelimon, cu valori ridicate în apropierea zonei afectate.

Pe măsură ce timpul a trecut, fumul a fost purtat de vânt spre centrul și sud-estul Bucureștiului. Harta de la ora 21:30 arată o extindere a poluării, cu valori maxime de 414 µg/m³ în zona Vitan și Timpuri Noi, departe de focarul incendiului.

Acest nivel depășește cu mult recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care sugerează o medie anuală de 5 µg/m³ și un maxim zilnic de 15 µg/m³ pentru PM2.5. În urma acestor evenimente, un nou mesaj Ro-Alert a fost emis, de această dată pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Norul a continuat să se deplaseze, acoperind zone dens populate și s-a simțit miros puternic de fum în multe cartiere din Capitală.

Miercuri, după ora 10.00, valorile concentrațiilor particulelor PM10 și PM2,5 au reintrat în limite normale, a anunțat Agenția Națională de Mediu.

Pentru a monitoriza undele de poluare, uRADMonitor a implementat o funcționalitate nouă pe platformă: un slider cronologic interactiv, lansat chiar în ziua incendiului. Astfel, utilizatorii pot derula 24 de ore în urmă și urmări, oră cu oră, evoluția poluării.

Citește și
Incendiu de amploare în Sectorul 2 al Capitalei. FOTO: HotNews.ro Cele mai recente date ale Agenției Naționale de Mediu privind situația aerului din București, după incendiul de la Antrefrig care a dus la valori alarmante de poluare

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro