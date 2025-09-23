BREAKING VIDEO Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, cu degajări mari de fum, care au cuprins mai multe cartiere. Două mesaje RO-Alert, emise

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Autoritățile au emis inițial un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum, iar apoi încă unul.

UPDATE ora 21:15 Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 kilometri, anunță autoritățile.

„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul că fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, a precizat ISU București-Ilfov.

Un miros puternic de fum se simte în zone din sectorul 3, precum Dristor sau Piața Alba-Iulia. De asemenea, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă a spus că mirosul de fum s-a extins și în sectorul pe care-l conduce.

Știrea inițială: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert”, au precizat reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs la depozit – zona Șoș. Pantelimon. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, scrie în mesajul RO-Alert emis.

Pentru această intervenţie au fost alertate 10 autospeciale de stingere.

Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, cu Detașamentul Special de Salvatori, precum și cu o autospecială cu roboți.

Hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Pompierii acționează în prezent pentru localizarea incendiului, au mai transmis reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.