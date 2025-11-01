HARTA datoriilor statelor din UE. România, printre cele mai puțin îndatorate țări

Raportul datorie/PIB al Uniunii Europene s-a situat la 82% în primul trimestru din 2025, în scădere față de 92% în aceeași perioadă din 2021, arată ultimele date Eurostat, analizate de Profit.ro.

În timp ce Grecia și Italia înregistrează scăderi ale datoriilor, Franța a atins în septembrie un nivel record al datoriei, de 4.000 miliarde de dolari, și cel mai mare deficit din blocul comunitar.

Creșterea poverii datoriilor în Franța a determinat agenția Fitch să îi retrogradeze ratingul de credit, iar recent Moody’s a pus sub perspectivă negativă creditul suveran. Pe fondul cheltuielilor militare suplimentare de ordinul miliardelor de euro, datoriile mai multor state europene continuă să crească, alimentând întrebări legate de sustenabilitatea fiscală națională, scrie Visual Capitalist.

Citește mai departe pe profit.ro