HARTĂ Două zile meteo inedite. Când la „polii frigului” temperaturile au fost mai mari decât în cei ai căldurii

Maximele in tara pe 7 noiembrie 2025 (sursa ANM)

Într-o zi obișnuită, cele mai ridicate temperaturi din țară sunt în Oltenia, Muntenia sau Dobrogea, iar la Miercurea Ciuc sau Joseni pot fi și cu 10-15 grade mai puțin. În două zile de la finalul săptămânii trecute – vineri și sâmbătă – lucrurile s-au inversat, arată hărțile ANM.

Excepțional din punct de vedere meteo a fost faptul că vineri, în ziua de Black Friday, a fost mai cald la polii frigului din Harghita și Covasna, decât oriunde în Muntenia sau Oltenia.

La Miercurea Ciuc au fost +15,8 °C, la Odorheiu Secuiesc au fost 17 grade, iar la Bistrița, +16,8 °C. Maxima a fost de numai +9 °C la București, +9,5 °C la Giurgiu și +8,6 °C la Craiova. Vineri, maxima zilei pe țară a fost de +19,1 °C la Gurahonț (jud Arad).

Temperaturile maxime in Europa centrala si de sud pe 8 noiembrie (foto Meteociel.fr)

Anomalia s-a păstrat și sâmbătă la prânz, când a fost mult mai cald în Transilvania și Maramureș, decât în Muntenia sau Oltenia. La Bistrița au fost +17,7 °C, la Batoș (jud Mureș) au fost +17,4 °C, iar la Satu Mare, +17,5 °C. La București au fost +12 °C iar la Pitești, +9,8 °C, mai rece decât la Miercurea Ciuc și Joseni (faimoși poli ai frigului).

Sâmbătă a plouat foarte mult în toată țara, iar harta ANM arăta cele mai mari valori la două stații meteo montane: Sinaia 1500 și Parâng, cu peste 40 l/mp.

Temperaturile maxime pe 9 noiembrie 2025 (sursa ANM)

Merită o mențiune specială și maxima de +15,3 °C de duminică dimineață la Mangalia, cu 10 grade peste media perioadei. În orașul de la granița cu Bulgaria a fost și cea mai mare temperatură a zilei: maximă de +20,1 °C după prânz.

Deși nu a mai fost rece în Muntenia sau Oltenia, un oraș din Transilvania, Sfântu Gheorghe, a avut și duminică o maximă de +17,1 °C, peste București, Calafat, Zimnicea sau Bechet, arată hărțile ANM.

