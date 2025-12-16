Harta Literară după 3 luni: Un model cultural în expansiune

La mai puțin de trei luni de la lansarea oficială, în octombrie 2025, Harta Literară și-a consolidat poziția în zona produselor culturale inovatoare, demonstrând un interes public semnificativ și un potențial de creștere major. Harta Literară este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărți și a spațiilor cu valoare literară și propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureștiul este primul oraș inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate și mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice și contemporane sau cu episoade semnificative din istoria literaturii române.

În 2026, printr-o nouă finanțare AFCN, Harta Literară (https://www.hartaliterara.ro/) se va extinde în Iași și Brașov, folosind modelul deja validat la București: documentarea și integrarea locurilor literare în platformă, dezvoltarea de parteneriate instituționale, culturale și educaționale, precum și organizarea de evenimente – tururi literare, întâlniri cu scriitori și activități educaționale. În funcție de resursele disponibile, proiectul își propune extinderea și către alte orașe, cu obiectivul unei acoperiri naționale pe termen mediu.

Tururile literare s-au numărat printre cele mai apreciate componente ale proiectului. Pentru cele patru tururi ghidate din București, susținute de antropologul Gruia Bădescu și de scriitorii Andreea Răsuceanu, Florin Iaru și Claudiu Komartin, locurile s-au epuizat rapid, confirmând interesul publicului pentru acest tip de experiențe culturale.

Confirmând și rolul educațional al proiectului, atelierul de scriere creativă pentru copii, inspirat de locurile literare ale Bucureștiului și susținut de scriitoarea Ana Maria Sandu, a fost primit cu entuziasm atât de copii, cât și de părinți. În aceeași direcție, Harta Literară își propune să dezvolte activități dedicate elevilor și să ofere profesorilor instrumente și metode alternative prin care să apropie copiii de literatura română.

„Ne-a copleșit primirea extraordinar de entuziastă a publicului, dar și interesul manifestat de scriitori, instituții culturale și media. Harta Literară a ajuns în școli, muzee, facultăți, biblioteci, librării, cafenele și spații artistice, dar și în cele mai relevante publicații. Nu ne așteptam la un asemenea impact într-un timp atât de scurt, iar acest lucru ne responsabilizează și mai mult. Ne dorim să extindem proiectul la nivel național, să organizăm cât mai multe tururi și întâlniri cu scriitorii și să dezvoltăm constant platforma. În acest sens, căutăm în continuare parteneri comerciali și instituționali care să ni se alăture”, a declarat Cristina Foarfă, Project Manager Harta Literară.

Harta Literară este un proiect construit pe patru axe complementare – culturală, educațională, turistică și urbană, care valorifică literatura română prin conectarea ei cu spațiul orașului, oferă instrumente alternative de învățare și apropiere de lectură, propune forme de explorare culturală a orașului prin tururi și trasee literare și contribuie la înțelegerea orașului ca spațiu al memoriei, identității și transformărilor culturale. Pe toate aceste axe, Harta Literară își propune să dezvolte proiecte conexe și activități, care să extindă utilizarea platformei dincolo de componenta digitală, să apropie oamenii de lectură și să îi împrietenească cu orașul.

Proiectul a ajuns la peste 500.000 de persoane în social media, a construit o comunitate activă, a generat peste 40 de apariții în media națională, a dezvoltat parteneriate cu instituții relevante din domeniul cultural și artistic, a adunat peste 400 de participanți la evenimente și a înregistrat peste 15.000 de utilizatori activi pe platformă.

Harta Literară este un proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Harta Literară se bucură de sprijinul mai multor parteneri culturali, instituționali, educaționali și media: Facultatea de Litere din București, Muzeul Literaturii din București, Institutul Cultural Român, Educab, Muzeul Hărților și Cărții Vechi, Master Antropologie SNSPA, Ordinul Arhitecților București, Matca, Zepelin Media, Librăriile Cărturești, Editura Nemira, Editura Polirom, Casa de Editură Max Blecher, Daravere, Londohome, Hotnews, PressOne, Iscoada, Igloo, Geo Spațial, Storia și Medicum.

Proiectul Harta Literară (www.hartaliterara.ro) este inițiat de Tech and Tonic, un ONG care folosește creativ tehnologia pentru proiecte interdisciplinare și pentru a analiza impactul acesteia în societate.

