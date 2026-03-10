Harta stresului în corp. De ce te dor spatele, gâtul sau maxilarul când ești anxios

Durerile de gât, spatele înțepenit sau maxilarul încleștat sunt adesea puse pe seama oboselii sau a statului prea mult la birou. Totuși, aceste simptome sunt legate de anxietate și de stresul generat de utilizarea constantă a tehnologiei.

Smartphone-urile, notificările și fluxul continuu de informații pot activa aceleași mecanisme biologice ca o situație de pericol real, iar reacția corpului se manifestă prin tensiune musculară persistentă. Medicii vorbesc tot mai des despre o „hartă” a stresului în corp referindu-se la zonele în care anxietatea și suprastimularea digitală tind să se acumuleze.

Despre relația dintre stres, anxietate și felul în care presiunea cotidiană ajunge să se manifeste în corp vor discuta specialiști din domenii diferite la Conferința „ReFericirea – Viața nu e ca pe Insta”, care va avea loc pe 21 martie, la ARCUB, în București. La eveniment participă psihiatrul Vlad Stroescu, psihologul Iulia Bârcă, dermatologul Andreea Moroianu și Ela Crăciun, antreprenoare și creatoare de conținut, care vor aborda, din perspective complementare, teme precum anxietatea modernă, presiunea social media, impactul stresului asupra sănătății fizice și psihice și mecanismele prin care oamenii își pot regăsi echilibrul într-o viață tot mai accelerată. Biletele sunt disponibile online. Profită de oferta specială AICI.

Stresul psihologic nu rămâne doar la nivelul emoțiilor. El produce reacții fiziologice măsurabile: creșterea nivelului de cortizol, activarea sistemului nervos simpatic și contractarea prelungită a unor grupe musculare. În viața cotidiană, aceste reacții ajung să se transforme în simptome pe care oamenii le percep drept dureri musculare obișnuite, fără să le lege de stres sau anxietate.

Maxilarul. Anxietatea îl face să scrâșnească

Una dintre cele mai frecvente manifestări fizice ale stresului este încleștarea maxilarului. Mulți oameni o fac fără să realizeze. În timpul lucrului la laptop, în trafic sau chiar în somn.

Fenomenul poartă numele de bruxism și este studiat de ani buni în medicina dentară și neurologie. Cercetările arată că stresul și anxietatea cresc tonusul muscular și reduc pragul de percepție al durerii, ceea ce favorizează activitatea involuntară a mușchilor maxilarului.

Un studiu publicat în Frontiers in Neurology arată că persoanele stresate au de peste două ori mai multe șanse să dezvolte bruxism comparativ cu cele fără stres cronic. Problema este că această încleștare nu se oprește la nivelul dinților. Ea afectează articulația temporomandibulară, care face legătura între maxilar și craniu, și poate duce la dureri faciale, migrene sau rigiditate în zona gâtului.

În plus, cercetările recente sugerează că utilizarea excesivă a smartphone-ului poate accentua fenomenul. Un studiu pe adolescenți a găsit o asociere între folosirea intensă a telefonului, durerea de gât și episoadele de bruxism în somn.

Gâtul și umerii. Sindromul „tech neck”

Dacă există o zonă în care stresul digital se vede aproape imediat, aceea este gâtul. Postura în care privim telefonul sau laptopul este simplă: capul înclinat înainte, umerii rotunjiți, spatele ușor curbat. Problema este că această poziție transformă greutatea capului într-o povară pentru coloana cervicală.

Studiile arată că utilizarea prelungită a smartphone-ului este asociată cu dureri de gât și umeri, în special atunci când capul este aplecat spre ecran pentru perioade lungi. Un review publicat în Frontiers in Public Health explică mecanismul: poziția de flexie a capului și timpul îndelungat petrecut pe telefon duc la modificări ale posturii și la apariția durerilor musculo-scheletale.

Acest fenomen a primit chiar și un nume popular: tech neck. De fapt, corpul reacționează la două tipuri de stres simultan. Pe de o parte, există stresul mental al notificărilor, mesajelor și fluxului constant de informații. Pe de altă parte, există stresul biomecanic al unei posturi incorecte. Rezultatul este aceeași senzație familiară: gât rigid, umeri încordați și o presiune surdă care urcă spre baza craniului.

Spatele. Depozitul tăcut al tensiunilor

Spatele, mai ales zona dintre omoplați și partea lombară, este locul unde multe dintre tensiunile zilnice ajung să se acumuleze.

În tulburările de anxietate, creșterea tensiunii musculare este un fenomen documentat. Un studiu experimental care a măsurat activitatea musculară cu electromiografie a arătat că persoanele cu anxietate generalizată dezvoltă niveluri semnificativ mai mari de tensiune musculară în situații stresante comparativ cu cele fără anxietate.

Acest tip de tensiune nu apare neapărat brusc. De multe ori se acumulează în timpul unei zile obișnuite: câteva ore la laptop, câteva zeci de notificări, un deadline, un flux continuu de informații. Corpul reacționează prin contractarea mușchilor. Dacă tensiunea nu se eliberează, ea rămâne acolo, în spate, ca un fel de „memorie musculară” a stresului.

Cum îți dai seama că durerea este de la anxietate

Medicii spun că există câteva semne care indică faptul că durerea este legată de stres sau anxietate, nu de o problemă structurală.

Durerea apare mai ales în perioadele aglomerate sau stresante. Se diminuează în vacanță sau în weekend. Este însoțită de alte semne precum încleștarea dinților, migrene sau senzația de oboseală musculară. Uneori apare dimineața, după o noapte în care maxilarul a rămas încordat. În multe cazuri, corpul reacționează exact ca un sistem de alarmă. Nu spune direct „sunt anxios”. Spune „mă doare gâtul”.

De ce corpul nu știe să facă diferența între stres digital și stres real

Pentru creier, notificarea de pe telefon, un email urgent sau un conflict online pot activa același tip de reacție biologică precum o situație de pericol. Această reacție declanșează eliberarea hormonilor de stres și pregătește corpul pentru acțiune. Mușchii se contractă, ritmul cardiac crește, atenția devine hiper-focalizată.

Problema este că, în viața digitală, corpul rămâne mult timp în această stare fără să se miște. Stăm pe scaun, dar sistemul nervos funcționează ca și cum ar trebui să fugă. De aici apare paradoxul modern. Corpul este pregătit pentru efort, dar rămâne imobil.

De la tensiune la conștientizare

Vestea bună este că aceste tensiuni pot fi recunoscute relativ ușor atunci când înveți să îți observi corpul. Există tehnici simple de relaxare musculară progresivă care ajută oamenii să identifice și să reducă tensiunea din diferite grupuri musculare, pornind de la ideea că mintea și corpul reacționează împreună la stres.

Observi dacă ții maxilarul încordat. Dacă umerii sunt ridicați. Dacă respirația devine superficială atunci când citești un mesaj care te enervează. Corpul vorbește, chiar și atunci când nu vrem să îl ascultăm.

Cum învățăm să citim această hartă

În ultimii ani, psihologii și specialiștii în sănătate mentală au început să insiste asupra unei idei simple. Sănătatea psihică nu este doar o chestiune de emoții, ci și de semnale fizice.

Durerea de gât, maxilarul încleștat sau tensiunea dintre omoplați pot fi, uneori, primele indicii că ceva în ritmul nostru de viață trebuie ajustat.

Conferința ReFericirea, ediția a 4-a. Viața nu e ca pe Insta

Despre această relație dintre anxietate, presiunea socială și efectele ei asupra corpului vor vorbi și specialiștii invitați la Conferința ReFericirea – Viața nu e ca pe Insta, care va avea loc pe 21 martie, la ARCUB, în București. Conferința ReFericirea este un eveniment pentru cei care simt că nu mai vor o viață perfectă pentru social media, ci una trăită cu mai multă liniște, claritate și normalitate. Un spațiu de conversație calmă, pe înțelesul tuturor, despre lucruri care ne privesc pe toți. Poți cumpăra bilete de AICI.

Speakeri la Conferința Refericirea, ediția a 4-a

Dr. Vlad Stroescu, medic primar psihiatru

Dr. Vlad Stroescu are experiență clinică în tratamentul tulburărilor de anxietate, depresie și burnout. Este cunoscut publicului larg pentru intervențiile sale echilibrate în spațiul media, unde explică pe înțelesul tuturor legătura dintre stres, stil de viață și sănătatea mintală. Abordarea sa este ferm ancorată în știință, fără dramatizări inutile, ceea ce l-a transformat într-una dintre vocile credibile ale psihiatriei românești contemporane.

Iulia Barca, psiholog și psihoterapeut

Iulia Barca este specializată în anxietate, reglare emoțională și procese de adaptare la schimbări majore de viață. În practica sa îmbină intervențiile validate științific cu instrumente concrete, aplicabile în viața de zi cu zi. Este apreciată pentru claritatea și structura cu care abordează teme precum frica, reziliența și reconstrucția echilibrului personal.

Dr. Andreea Moroianu, medic specialist dermavenerologie

Andreea Moroianu are experiență în dermatologie medicală și estetică. Este cunoscută pentru promovarea unei îngrijiri corecte, adaptate fiecărui tip de piele. În aparițiile publice vorbește despre impactul stresului, al poluării și al stilului de viață asupra pielii, aducând explicații bazate pe dovezi, nu pe trenduri.

Ela Crăciun, realizatoare și prezentatoare TV

Ela Crăciun este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din zona de parenting și lifestyle din România. A construit o comunitate numeroasă prin autenticitate și prin abordarea directă a temelor legate de familie, carieră și echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Este autoare și o prezență constantă în mediul online, unde vorbește deschis despre realitățile din spatele imaginii perfecte din social media.

AGENDA

10.00-10.30 Welcome coffee

10.30 – 11.30 Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatru – Sănătatea înseamnă liniște. (Cum îți afectează stresul analizele, ce legătură are somnul cu imunitatea, cum recunoști semnele supraîncărcării organismului și ce poți schimba imediat în rutina ta)

11.30—12.30 Iulia Barca, psiholog și psihoterapeut. – Când viața se schimbă. Cum ne regăsim stabilitatea (Despre adaptare, despre frica inevitabilă din spatele schimbărilor mari sau mici și despre felul în care ne putem reconstrui echilibrul folosind resurse reale)

12.30 – 12.45 Pauza de cafea

12.45- 13.45 Dr. Andreea Moroianu, medic specialist dermatovenerologie – Frumusețe fără presiune. Îngrijire care nu te epuizează (Ce înseamnă îngrijirea corectă într-o perioadă în care pielea este presată de stres, lipsă de somn, poluare și idealuri nerealiste)

13.45 – 14.15 Pauza de prânz

14.15 – 15.15 Ela Crăciun, prezentatoare și realizatoare TV – Presiunea digitală. Ce simțim, ce pierdem, cum ne adaptăm (Despre teama de a nu ține pasul, despre anxietatea că vom fi „depășiți”, despre comparațiile continue și sentimentul că oricând poate apărea ceva care ne schimbă regulile jocului)

