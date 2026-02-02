HARTA zonelor din România cu cel mai gros strat de zăpadă

În noaptea de duminică spre luni a nins mult în sudul țării, iar cel mai mare strat de zăpadă în afară de zonele de munte era la București și într-un oraș din Moldova. Noaptea a fost foarte rece, cu temperaturi ce au ajuns și la -15 grade Celsius.

Datele ANM arată că la stația meteo București Filaret, stratul de zăpadă era de 15 cm, iar la Băneasa era de 12 cm. La Darabani, în jud Botoșani, erau 18 cm și tot acolo a fost și cea mai scăzută temperatură a dimineții: -15 grade C.

Harta stratului de zapada in 2 februarie 2026 (sursa ANM)

În sud, grosimea stratului de zăpadă a ajuns la 14 cm la Turnu Măgurele, la 12 cm la Bechet și la 11 cm la Zimnicea. La Caracal erau 9 cm, la Rădăuți 8 cm, iar la Târgoviște, 7 cm.

Cel mai gros strat de zăpadă este la stațiile meteo montane de altitudine: 170 cm la Omu și 127 cm la Bâlea Lac, mai arată datele ANM.

Cel mai frig a fost în Moldova, unde în multe locuri au fost temperaturi de sub -10 grade Celsius. Au fost câteva stații meteo cu temperaturi minime de peste zero grade: +0,7 C la Zalău, +0,2 C la Cluj. La București au fost minime de -7,5 grade Celsius.

Sursa foto: Dreamstime.com