HARTA zonelor din România cu cel mai gros strat de zăpadă

Luni dimineață era zăpadă aproape peste tot în țară, cu excepția unor zone din Muntenia și din Moldova, arată harta ANM. Strat consistent este și în câteva locuri care se găsesc la altitudini scăzute. Vremea va fi rece și în zilele următoare, iar ANM a emis mai multe alerte.

Harta precipitațiilor, publicată de ANM; arată că în ultimele 24 de ore a nins cel mai mult la stațiile meteo Alexandria, Sighetu Marmației și Baia Mare.

Harta stratului de zapada in dimineata lui 12 ianuarie 2026 (sursa ANM)

Luni dimineață, grosimea stratului de zăpadă era de 18 cm la Giurgiu, 15 cm la Cernavodă și Turnu Măgurele și 12 cm la București (stația meteo Afumați) și la Călărași.

În nordul țării, la Sighetu Marmației, stratul de zăpadă avea 42 cm grosime.

În Transilvania, stratul de zăpadă avea 29 cm la Deva, 26 cm la Bistrița și 25 cm la Târnăveni. În Banat erau 17 cm la Reșița și 16 cm la Timișoara. În Crișana erau 9 cm la Oradea.

Și pe litoral este zăpadă: 11 cm la Constanța,

Cel mai gros strat de zăpadă este la Omu (156 cm), în timp ce la Bâlea Lac sunt 111 cm.

Nu era zăpadă deloc în câteva orașe: Buzău, Focșani, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea.