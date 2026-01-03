Harta zonelor din România cu cel mai mare strat de zăpadă

Sâmbătă a nins mult în Transilvania, Banat și Crișana, iar într-un oraș din județul Mureș stratul de zăpadă a ajuns la 31 cm, arată datele ANM. Vremea rea continuă, va mai ninge, iar meteorologii au emis o serie de avertizări valabile până luni seară (strat de zăpadă, viscol, polei).

Harta ANM arată că sâmbătă dimineață stratul de zăpadă avea 31 cm grosime la Târnăveni, 23 cm la Dej și 20 cm la Blaj. În zone întinse din Transilvania s-a depus strat de zăpadă de 10-25 cm, însă a nins consistent și în Banat (13 cm la Timișoara), dar și în Crișana (15 cm la Dumbrăvița de Codru).

S-a depus strat de zăpadă și în orașe precum Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Deva și Brașov.

Cel mai gros strat de zăpadă este la munte: 130 cm la Omu și 90 cm la Bâlea Lac.

Sâmbătă la ora 11, diferențele de temperatură erau foarte mari în țară: în timp ce în Transilvania erau mai ales temperaturi de sub +1 C, în sud, la Giurgiu și Zimnicea, erau +14 C, arată hărțile ANM.

Sâmbătă dimineață cel mai rece a fost în munții Călimani (-11 C), iar cel mai cald a fost la Sulina (+7 C).

Harta precipitatiilor din dimineata zilei de 2 ianuarie, pana pe 3 ianuarie 2026 (24 de ore) – sursa ANM

