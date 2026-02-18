HARTA zonelor din România cu cel mare strat de zăpadă după viscol. Care sunt cele mai afectate zone

Ninsorile din noaptea de marți spre miercuri au lăsat în urmă un strat consistent de zăpadă în mare parte a țării. În afară de zonele montane, unde sunt cele mai mari depuneri, strat consistent de zăpadă este mai ales în sudul, centrul și estul țării, inclusiv la București.

Potrivit datelor publicate ANM, la ora 08:00, 18 februarie, la stațiile montane înalte, stratul de zăpadă a depășit pragul de un metru, fiind măsurate aproximativ 162 cm la Bâlea Lac și peste 140 cm în Munții Semenic.

În stațiunile de pe Valea Prahovei s-au înregistrat 64 cm la Sinaia și aproape 40 cm la Predeal, iar în Brașov stratul a ajuns la aproximativ 35 cm.

Bucureștiul și sudul țării au fost, de asemenea, acoperite de zăpadă. În Capitală, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 30–45 cm, cele mai mari valori fiind înregistrate în nordul orașului, la stațiile Băneasa și Afumați.

În sudul țării, valorile au variat între 18 și 30 cm: Giurgiu – aproximativ 23 cm, Alexandria și Turnu Măgurele – în jur de 18 cm, iar la Ploiești aproape 28 cm.

În Moldova, orașele afectate de un strat moderat sunt: Bacău – aproximativ 11 cm, Roman – 12 cm, Piatra Neamț – 21 cm.