Harvard va plăti 53.000.000 de dolari în scandalul traficului de cadavre pe piața neagră

Universitatea Harvard a acceptat să plătească despăgubiri de 53 de milioane de dolari pentru a soluționa procesele intentate de familiile care au acuzat universitatea că a gestionat în mod necorespunzător trupurile celor dragi, donate facultății sale de medicină, relatează BBC.

Acordul, propus luni într-o instanță din Boston, va pune capăt proceselor intentate împotriva Facultății de Medicină Harvard (HMS), după ce fostul director al morgii, Cedric Lodge, a recunoscut că a furat și vândut rămășițe umane pe piața neagră.

Lodge, în vârstă de 58 de ani, a prelevat părți din cadavre și le-a vândut online. Faptele au avut loc între 2018 și 2021.

Facultatea de medicină a declarat luni într-un comunicat că, odată ce instanța va da aprobarea, vor fi constituite fonduri de despăgubire în valoare de mai multe milioane de dolari pentru familiile victimelor.

Lodge și alți șase complici, care nu aveau nicio legătură cu Harvard, au fost toți puși sub acuzare și și-au recunoscut vinovăția în 2025.

Procurorii au susținut că Lodge și-a folosit funcția de manager al „Programului de donații anatomice” din cadrul facultății de medicină pentru a dezmembra cadavrele donate în scopul cercetării medicale.

Lodge și soția sa au vândut părți din cadavre unor cumpărători din Pennsylvania și Massachusetts.

El a fost condamnat în decembrie la opt ani de închisoare. Soția sa a fost condamnată la un an și o zi.

Studenții de la Harvard folosesc cadavrele donate pentru a studia și a exersa proceduri medicale. Conform rechizitoriului, după ce universitatea nu mai are nevoie de ele, cadavrele sunt adesea incinerate, iar rămășițele sunt returnate familiilor sau îngropate în cimitirul medical al universității.

În 2023, Universitătea Harvard s-a confruntat cu un val de procese civile, fiind acuzată că a ignorat comportamentul necorespunzător al lui Lodge timp de mai mulți ani, până la punerea sa sub acuzare.

Deși acțiunile în instanță au fost inițial respinse de un judecător al instanței statale, Curtea Supremă din Massachusetts a redeschis procesele în toamna lui 2025.

Luni, atât Harvard, cât și reclamanții din aceste dosare au solicitat instanței să aprobe acordul de soluționare a acțiunii colective, în valoare de 53 de milioane de dolari.