Scandalul macabru al traficului de cadavre de la Harvard ia o nouă turnură. Universitatea se confruntă cu un val de procese

Universitatea Harvard poate fi dată în judecată de familiile care o acuză că a gestionat neglijent trupurilor rudelor lor care au fost donate școlii de medicină și care apoi au fost vândute pe piața neagră de fostul manager al morgii, a decis un tribunal din Massachusetts, informează Reuters.

Curtea Supremă de Justiție a statului Massachusetts a decis că o instanță inferioară a respins eronat chemările în judecată a Universității Harvard pentru a da socoteală pentru „schema macabră” a fostului mananger al morgii sale, Cedric Lodge, prin care a disecat, furat și vândut părți ale cadavrelor folosite de facultatea de medicină pentru cercetare.

Judecătorul Scott Kafker a afirmat că reclamanții au argumentat suficient că Harvard nu a acționat de bună credință în ce privește utilizarea corpurilor, al căror „tratament oribil și nedemn a continuat ani de zile”. „Avea obligația legală de a oferi un tratament demn al rămășițelor uman și a eșuat jalnic în această privință, după cum chiar Harvard a recunoscut”, a scris Kafker în motivarea deciziei.

Curtea a aprobat și eventualele plângeri împotriva directorului actual al programului de donații anatomice de la Harvard. Lodge așteaptă sentința după procesul în care a pledat ca vinovat pentru transportul de bunuri furate dincolo de granița statală.

Procurorii susține că schema de utilizare ilegală a cadavrelor a început în 2018, prin furtul unor părți de cadavru, precum capete, creier, piele sau organe interne, pe care apoi le-a transportat de la morga universității din Boston la domiciliul său din Goffstown, New Hampshire, de unde le-a vândut, cu ajutorul soției.

În 12 procese separate, 47 de rude ale persoanelor ale căror trupuri au fost donate au acuzat Universitatea Harvard de neglijență, întorcând capul de la purtarea neadecvată a lui Lodge, până la punerea lui sub acuzare în 2023.

Anul trecut, un judecător a decis că Harvard are imunitate față de tragerea la răspundere cântă vreme a acționat de bună credință pentru respectarea Legii Donațiilor Anatomice, care reglementează donarea de trupuri umane pentru cercetare și educație.

Însă Kafker a spus că chemările în judecată au argumentat în mod adecvat că Harvard nu a respectat legea pentru că nu a implementat mecanismele care ar fi putută să-l împiedice pe Lodge să dezmembreze trupurile donate, să aducă oameni în morgă cărora le-a vândut părți de cadavru sau să le scoată din morgă.