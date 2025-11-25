HEINEKEN România: 7 din 10 angajați implicați în acțiuni de voluntariat pentru comunități

În 2025, voluntariatul nu a fost doar un gest, ci o mișcare la scară largă în compania HEINEKEN România: 7 din 10 angajați au participat la inițiative care au generat un impact real în comunitățile din țară. Proiectele au vizat atât protejarea mediului, cât și sprijinirea comunităților vulnerabile și a unor instituții cheie, demonstrând un angajament constant față de dezvoltarea sustenabilă.

Verde pentru comunitate – plantăm speranță lângă fabricile de bere

Departamentul Supply Chain al HEINEKEN România a participat la patru acțiuni de împădurire și înverzire în zonele din vecinătatea fabricilor. Una dintre cele mai ample inițiative a avut loc la Spitalul Județean din Craiova, unde, în parteneriat cu echipa „Plantăm fapte bune în România”, au fost plantați peste 700 de puieți și plante ornamentale. Spațiile exterioare ale spitalului au fost transformate într-un mediu mai verde și mai prietenos pentru pacienți și cadrele medicale.

Educație cu bucurie – susținem viitorul în județul Mureș

Peste 300 de voluntari din echipa comercială au participat la reamenajarea curților a două grădinițe și a unei școli din comuna Iclănzel, județul Mureș. Spațiile au fost reconfigurate pentru a fi mai sigure, atractive și adaptate nevoilor copiilor, creând un mediu care sprijină educația și dezvoltarea comunității locale.

Case ridicate cu solidaritate – împreună pentru un adăpost sigur

O altă inițiativă importantă a fost colaborarea cu Habitat for Humanity România, în Berceni, Prahova, unde angajați din departamentele financiar, resurse umane și marketing au contribuit la construcția unor locuințe destinate familiilor cu venituri reduse. Activitățile, desfășurate sub supravegherea directă a experților în construcții, au inclus gletuirea pereților, izolarea și montarea sistemelor exterioare, transformând această zi într-un exercițiu de solidaritate și implicare civică.

Pachete care contează – gesturi mici, impact mare

În București, departamentele de comunicare, juridic și tehnologie s-au alăturat Băncii Locale de Alimente Sector 6, unde voluntarii au pregătit și ambalat peste 600 de pachete cu alimente pentru persoanele aflate în dificultate.

Mai mult decât voluntariat: o cultură a implicării

Mobilizarea din 2025 arată că binele se construiește împreună. La HEINEKEN, grija pentru oameni și responsabilitatea față de comunitate sunt parte din modul de a lucra zi de zi, alături de cei pentru care producem berea pe care o apreciază.

Articol susținut de HEINEKEN