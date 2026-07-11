Herăstrău, agrement, propagandă și sovietizarea naturii. Cel mai mare parc din București e ctitoria Regelui Carol al II-lea

Parcul de pe malurile lacului Herăstrău, numit azi „Regele Mihai I al României’”, este ctitoria Regelui Carol al II-lea. De-a lungul timpului și-a schimbat denumirea după cum a bătut vântul puterii, în funcție de regimul politic ajuns în fruntea țării.

Inițial, ampla lucrare edilitară, realizată în perioada interbelică, s-a numit Parcul Național „Regele Carol al II-lea”, inaugurat de Rege cu prilejul Lunii Bucureștilor, în primăvară anului 1936.

După instaurarea comunismului, oaza de verdeață, apă și lumină a fost botezată Parcul de Cultură și Odihnă „I. V Stalin” iar statuia „tătucului popoarelor”, amplasată la intrare, a vegheat plimbările bucureștenilor timp de 11 ani.

Citește, pe B365.ro, istoria parcului Herăstrău, spusă de istoricul și muzeograful Cezar Petre Buiumaci.