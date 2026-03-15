Hezbollah susține că a lansat o „rachetă sofisticată” contra Israelului / Și Iranul anunță folosirea unui nou tip de rachetă balistică – VIDEO

Mai multe tipuri de rachete de fabricație iraniană (Khorramshahr, Sejil, Emad, Qadr și Shahab-2) expuse în februarie 2019. Credit foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gruparea libaneză Hezbollah a afirmat duminică că a lovit cu o „rachetă sofisticată” baza aeriană Palmachim din centrul Israelului, țară care a lansat o vastă campanie de lovituri aeriene contra Libanului, relatează AFP.

Într-un comunicat, gruparea șiită pro-iraniană precizează că baza aeriană vizată, situată la sud de Tel Aviv, „se află la o distanță de 140 de kilometri de granița” dintre Liban și Israel.

Hezbollah a revendicat de asemenea responsabilitatea pentru o serie de atacuri împotriva unor ținte din nordul Israelului, precum și asupra trupelor israeliene intrate pe teritoriul libanez, în apropiere de frontieră.

Iranul susţine că a lansat un nou tip de rachetă balistică asupra Israelului

Televiziunea de stat şi agenţiile de presă iraniene, care au difuzat un videoclip de propagandă al Gărzilor Revoluției, au raportat duminică utilizarea unui nou tip de muniţie în conflict: rachetele Sejil, relatează News.ro.

Acest tip de rachetă balistică cu rază medie de acţiune poate acoperi o distanţă cuprinsă între 2.000 şi 2.500 de kilometri.

Pusă în serviciu pentru prima dată în 2014, o singură rachetă de acest tip ar costa aproximativ 500.000 de dolari.