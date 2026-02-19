Hidroelectrica a reluat selecția directorilor, după eșecul de anul trecut / Cine este firma care se va ocupa de recrutare

Hidroelectrica este condusă, în acest moment, de un director general și un director financiar interimari, după ce procesul de numire a conducerii companiei de stat a fost anulat în noiembrie anul trecut, fiind pierduți bani din PNNR din acest motiv. Compania a reluat procedura de selecție a celor doi directori, primul pas fiind atribuirea unui contract de servicii de recrutare către un consultant.

Hidroelectrica a atribuit, pe 19 februarie, către firma Pluri Consultants Romania SRL, un contract de 10.362 de euro pentru servicii de recrutare, potrivit datelor de pe SEAP.

Firma trebuie să recruteze două persoane pentru funcțiile de director general, respectiv director financiar la Hidroelectrica.

Noua procedură are loc în cotextul în care în noiembrie 2025 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis să anuleze procesul de numire a unui director general și a unui director financiar al companiei.

Pe lista scurtă pentru funcția de director general se aflau două persoane – Mihai Aniței și Radu-Ioan Constantin, inginer la Hidroelectrica. Cel mai mare punctaj l-a avut Mihai Aniței, care a fost mai mulți ani director general al combinatului Azomureș și country manager al grupului elvețian Ameropa, cu operațiuni în zeci de țări. Însă Consiliul de Supraveghere a decis atunci că cele două persoane „nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO”.

Consultantul care se va ocupa de recrutare l-a selectat, în 2019, pe actualul director general interimar

Director general interimar al Hidroelectrica este Bogdan Badea. El ocupă această funcție din septembrie 2025, după încetarea de comun acord a mandatului pe care îl deținea atunci Karoly Borbely. Bogdan Badea a mai fost director general al companiei în perioada 2017 – 2023.

Firma Pluri Consultants Romania SRL, căreia i-a fost atribuit acum contractul de recutare a celor doi directori, s-a ocupat de recrutarea directorilor Hidroelectrica și în 2019. Atunci, l-a selectat pentru funcția de director general, pe o perioadă de patru ani, pe Bogdan Badea.

Procedura de atunci a fost contestată în instanță, potrivit portalului instanțelor. Contestația a fost admisă de Tribunalul București și apoi de Curtea de Apel, iar procedura de numire a fost anulată. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat deciziile celor două instanțe, astfel că Bogdan Badea a rămas în funcția de director general al Hidroelectrica.

HotNews a solicitat companiilor Hidroelectrica și Pluri Consultants să transmită puncte de vedere în legătură cu atribuirea noului contract de recrutare, iar când le vom primi le vom publica.

Criticile ministrului Miruță

Pluri Consultants este una dintre companiile criticate de Radu Miruță, fost ministru al Economiei și actual ministru al Apărării. Radu Miruță spunea, in iulie 2025, potrivit PRESShub, că nu are de unde alege pentru a recruta manageri pentru companiile de stat, pentru că la selecții se prezintă mereu aceleași două firme, una dintre ele fiind Pluri Consultants.

Această firmă s-a ocupat și de selecția Directoratului Transelectrica, în 2024, procedura fiind contestată în instanță, pe motiv că a fost lipsită de transparență. Pe 23 decembrie 2025, Tribunalul București a admis cererea de anulare a procedurii de selecție de la Transelectrica. În acest proces urmează să se judece apelul. Numirile de la Transelectrica au fost contestate de Bogdan Toncescu, fost membru al Directoratului, care nu și-a păstrat funcția în urma procedurii de selecție.

Un contract atribuit Pluri Consultants în 17 februarie este cel al Administrației Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), scrie G4Media. Compania care operează Portul Constanța a apelat la servicii de consultanță pentru a stabili cadrul de funcționare a noului Consiliu de Administrație.

Câți bani poate pierde România din PNRR din cauza blocării numirilor de la Hidroelectrica

Numirea directorilor la Hidroelectrica era jalon din PNRR, cererea de plată nr 3, care trebuia îndeplinit până pe 28 noiembrie. Doar pentru blocarea numirilor acestor directori, România poate pierde circa 6 milioane de euro, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale. Suma exactă urmează să fie comunicată de Comisia Europeană.

Mai există un jalon în PNRR privind eliminarea interimatelor la companiile de stat, acesta având termen final pentru îndeplinire 31 martie 2026.