Hidroelectrica are un nou șef, după scandalul acuzațiilor privind presiuni politice. „Abonat” la șefia companiilor de stat

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis numirea lui Iulius-Dan Plaveti în funcţia de preşedinte al Directoratului Hidroelectrica, începând cu data de 29 mai 2026, se arată într-un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din țară. În 2025 a avut venituri de 10 miliarde de lei și un profit net de 3,37 miliarde lei (peste 600 de milioane de euro).

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a aprobat vineri numirea noilor membri ai Directoratului, în urma finalizării procesului de selecţie desfăşurat conform legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, Iulius-Dan Plaveti a fost numit în funcţia de membru al Directoratului şi Chief Executive Officer (CEO), mandatul său urmând să se desfăşoare până la 7 noiembrie 2027. Acesta va prelua oficial funcţia după renunţarea la toate poziţiile de administrator sau director deţinute în consilii de administraţie, consilii de supraveghere şi directorate, atât în companii de stat, cât şi private.

Noul președinte al Hidroelectrica, CV lung ca șef în companii de stat

Plaveti este președintele Consiliului Energetic Oltenia, iar în trecut a fost director la Hidroserv, membru în C.A. al Transelectrica și Tulcea Gaz S.A, președinte al ANRE, președinte al Consiliului de Administrație al CFR Călători, director general al TAROM, președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Aeroporturi București, director general al unei firme.

Plaveti este absolvent al Universității Politehnice București, Facultatea de Aeronave.

Totodată, Mihail-Dan Stan a fost numit membru al Directoratului şi Chief Financial Officer (CFO), cu un mandat valabil până la aceeaşi dată, 7 noiembrie 2027.

Procesul de selecție a noii conduceri a Hidroelectrica a fost reluat toamna trecută, după ce o altă procedură fusese anulată. În noiembrie 2025 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis să anuleze procesul de numire a unui director general și a unui director financiar al companiei, chiar dacă acest lucru însemna pierderea unor bani din PNRR, iar procedura a fost reluată.

Acuzații la Bolojan

Numirea lui Plaveți are loc în contextul în care directorul general interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunțat joia trecută că se retrage din cursa pentru un nou mandat, acuzând presiuni politice în procesul de selecție, dar și în modul de conducere a companiei. El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a dezinformat opinia publică atunci când a spus că prețul energiei este mare din cauza faptului că nu există baterii de stocare, după cum a scris Hotnews.

„Am luat decizia de a mă retrage din cursă văzând ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu a fost o decizie ușoară. Am fost forțați să facem investiții care nu au niciun sens economic. Suntem umiliți, hărțuiți de decidenții politici. Nu doresc să conduc într-un mod specific anilor 50. Nu există guvernanță corporativă în România, este o glumă”, a spus Badea, într-o conferință de presă.

El a arătat că, după învestirea noului Guvern, este necesară o discuție despre guvernanța corporativă în companiile de stat, având în vedere amestecul brutal al mediului politic în politicile comerciale ale societăților.