Hidroelectrica, PPC și Electrica, sancționate de ANPC pentru dezinformarea consumatorilor de energie. „Lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA”

Au fost sancționate șase companii, printre care și cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici: Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare, potrivit datelor trimise de ANPC la solicitarea HotNews.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat furnizorii de energie în perioada aprilie – iunie 2025, pentru a vedea modul în care aceștia au dus lupta pentru clienți, în contextul liberalizării de la 1 iulie.

La începutul lunii august, ANPC a anunțat, într-un comunicat de presă, că au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei

10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

ANPC a sancționat unii dintre cei mai mari furnizori de energie din piață

Potrivit unui răspuns transmis de instituție la solicitarea HotNews, au fost găsite nereguli la trei dintre cei mai mari furnizori din România:

Electrica Furnizare

Hidroelectrica

PPC Energie Muntenia

Electrica Furnizare are un portofoliu de 3,2 milioane de clienți, PPC Energie – 3 milioane, iar Hidroelectrica – circa 800.000.

Au mai fost găsite abateri și la alți trei furnizori mai mici:

Digi România

Grenerg

Renovatio Trading

Redacția a solicitat reprezentanților ANPC să explice de ce în comunicatul de presă au fost indicate nereguli la 20 de companii, însă ulterior au fost menționate nominal doar șase.

„În răspunsul transmis către dumneavoastră s-a indicat denumirea operatorilor economici sancționați, numărul la care faceți referire conținând punctele de lucru sancționate din unitățile administrativ-teritoriale, aparținând acestor operatori”, au explicat responsabilii ANPC.

Rezultă că în comunicat au nominalizat filialele, chiar dacă mai multe aparțineau aceleiași companii.

Ce au făcut clienților

ANPC a descoperit următoarele nereguli la acești furnizori:

redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale;

neprecizarea în ofertă a următoarele informații: perioada de facturare, preţul energiei electrice, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului;

ofertele afișate în vederea consultării, la avizierul punctelor de lucru a operatorilor economici, privind energia electrică, nu corespund cu cele prezentate pe site-urile oficiale ale acestora;

lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, fără a fi menționată valoarea TVA;

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;

clauze abuzive privind accesul persoanelor neautorizate la dispozitivele amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, situație imposibil de a fi respectată;

lipsa menționării în contracte a unei variante alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).

ANPC a mai precizat că nu poate detalia ce amendă a primit fiecare companie în parte, argumentând că procesele verbale nu au caracter public.

Ce spun companiile sancționate

HotNews a cerut punctul de vedere al companiilor sancționate. Până la publicarea acestui articol, au răspuns Hidroelectrica, Electrica și PPC Energie.

Hidroelectrica precizează că a fost sancționată cu 10.000 de lei pentru situații punctuale.

„În contextul volumului foarte mare de clienți înregistrați în ultimii ani și al procesului de digitalizare în derulare, pot apărea punctual situații care necesită corecții sau ajustări. În urma verificărilor, Hidroelectrica a fost sancționată cu suma de 10.000 lei pentru situații punctuale efectuate cu întârzieri din partea noastră. Menționăm că, în aceste cazuri, clienții au primit cele mai bune soluții de remediere, iar compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare”.

Electrica Furnizare susține că „depune permanent eforturi pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricărei situații identificate de către aceștia în relația cu furnizorul.

Totodată, Electrica Furnizare tratează cu maximă seriozitate orice sesizare sau constatare venită din partea autorităților. Cu această ocazie, ne reafirmăm angajamentul de a colabora în mod transparent cu instituțiile abilitate și de a îmbunătăți continuu procesele interne, astfel încât să garantăm furnizarea unor servicii eficiente și la standarde înalte tuturor clienților noștri”.

La rândul lor, reprezentanții PPC Energie au precizat că se află pe lista de companii sancționate de ANPC ca urmare a unui avertisment primit de sucursala din Vaslui.