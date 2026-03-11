Hisense este lider global în 2025 pe segmentele televizoarelor de peste 100 de inch și Laser TV

Hisense a ocupat în 2025 prima poziție la nivel global pe segmentul televizoarelor de 100 de inch (253 cm) și peste, potrivit datelor Omdia privind livrările mondiale pentru întregul an. Compania marchează astfel al treilea an consecutiv în care conduce această categorie, cu o cotă de 57,1% din livrările globale din 2025.

Totodată, Hisense și-a menținut poziția de lider mondial și în segmentul Laser TV, unde se află pe primul loc pentru al șaptelea an consecutiv. În 2025, compania a înregistrat o cotă de piață de 70,3% pe această categorie, potrivit aceleiași surse. Rezultatele vin într-un context în care segmentul televizoarelor cu diagonală foarte mare rămâne una dintre cele mai competitive zone din industria electronicelor de consum, iar diferențierea se face tot mai mult prin inovație tehnologică, calitatea imaginii și capacitatea de a scala producția.

Hisense și-a concentrat în ultimii ani o parte importantă din investiții în dezvoltarea tehnologiilor avansate de afișare, în special în zona RGB MiniLED. Compania susține că a avut un rol important în dezvoltarea și extinderea acestei tehnologii, de la etapa de cercetare până la introducerea sa în produse comerciale. Printre avantajele menționate pentru această tehnologie se numără o redare mai precisă a culorilor, un control mai bun al luminozității și un confort vizual sporit, în special în cazul ecranelor de mari dimensiuni.

Direcția este susținută și de concluziile Omdia din raportul de recapitulare CES 2026, care indică RGB MiniLED drept una dintre tehnologiile cu potențial de creștere accelerată în următorii ani. Potrivit analizei, această categorie ar urma să se extindă rapid începând din 2026, pe măsură ce piața se orientează tot mai clar către soluții de afișare premium.

Hisense mizează în prezent pe un portofoliu extins de tehnologii de afișare, care include RGB MiniLED, TriChroma Laser și MicroLED. Compania afirmă că această structură îi oferă un avantaj competitiv într-o piață aflată într-un proces accelerat de transformare tehnologică.

La CES 2026, Hisense a prezentat modelul 116UXS, primul televizor echipat cu RGB MiniLED evo, alături de gamele UR8 și UR9 RGB MiniLED, precum și proiectorul laser XR10. Compania precizează că aceste produse au primit mai multe distincții în cadrul evenimentului, în linie cu strategia sa de extindere în segmentul premium al ecranelor mari.

Prin această evoluție, Hisense își consolidează poziția într-o categorie în care cererea pentru ecrane tot mai mari și pentru tehnologii de afișare avansate continuă să crească.

Articol susținut de Hisense