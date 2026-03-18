Hisense M2SE Pro transformă orice spațiu într-o experiență cinema 4K

Pentru utilizatorii moderni, divertismentul de acasă s-a transformat în libertatea de a transforma aproape orice spațiu într-o zonă de cinema. În acest context, Hisense vine cu o propunere care atrage imediat atenția:M2SE Pro, noul mini proiector laser 4K din gama Laser TV. Compact, ușor și pregătit pentru o utilizare ușoară, oriunde, noul model promite o experiență vizuală amplă și captivantă, fără complexitatea unui sistem tradițional.

Brand recunoscut la nivel global pentru electronice de consum și electrocasnice, Hisense își consolidează poziția în zona divertismentului premium printr-un produs care revoluționează conceptul de home cinema. M2SE Pro este cel mai mic și cel mai ușor proiector laser portabil din portofoliul companiei, iar această combinație dintre dimensiuni reduse și performanță avansată îl transformă într-o soluție atractivă pentru utilizatorii care vor imagine mare, instalare rapidă și tehnologie actuală într-un singur dispozitiv.

Un format compact, susținut de tehnologie de ultimă generație

În spatele dimensiunilor sale reduse se află un pachet tehnologic gândit pentru o experiență vizuală cât mai completă. M2SE Pro integrează tehnologia AI 4K Clarity, un sistem complex de procesare a imaginii care optimizează conținutul și contribuie la un rezultat final clar, bine definit și echilibrat.

Acest sistem reunește un AI 4K Upscaler capabil să îmbunătățească materialele cu rezoluție mai mică, astfel încât imaginea să capete un nivel superior de detaliu, un AI Noise Reduction care echilibrează elementele vizuale și ajută la obținerea unei imagini mai curate, dar și un AI HDR Upscaler care rafinează contrastul și zonele luminoase pentru un plus de profunzime și dinamism. În utilizarea de zi cu zi, toate aceste funcții contribuie la o experiență mai bună, indiferent că este vorba despre filme, seriale, competiții sportive sau jocuri.

Mai mult, M2SE Pro folosește un sistem DLP de mare precizie cu 2,07 milioane de micro-oglinzi, care permite proiectarea unor imagini 4K detaliate pe diagonale impresionante, de până la 200 de inci. Astfel, dispozitivul oferă exact acel tip de experiență amplă pe care publicul îl caută atunci când își dorește un upgrade real în zona de entertainment.

Culori bogate și realism specific tehnologiei laser Hisense

Unul dintre atuurile importante ale acestui model este includerea tehnologiei Pure Triple Colour Laser, asociată deja cu produsele premium Laser TV din portofoliul Hisense. Sistemul folosește lasere separate în roșu, verde și albastru, pentru a reda o gamă cromatică foarte largă și imagini cu o intensitate remarcabilă.

Acest tip de tehnologie face diferența mai ales în scenele bogate în culoare, acolo unde realismul și expresivitatea imaginii contează cel mai mult. În același timp, faptul că Hisense a reușit să miniaturizeze acest motor laser reprezintă unul dintre elementele care stau la baza dimensiunilor compacte ale modelului M2SE Pro. Utilizatorii au astfel acces la o experiență autentică de proiecție laser 4K într-un dispozitiv ușor de transportat și simplu de integrat în contexte foarte diferite.

Mai multă libertate în utilizare, aceeași claritate a imaginii

Pentru un proiector portabil, flexibilitatea contează enorm, iar M2SE Pro stă foarte bine la acest capitol. Modelul vine echipat cu Optical Zoom și un throw ratio de 1,0–1,3, ceea ce permite ajustarea dimensiunii imaginii și a distanței de proiecție cu mai mult control și precizie.

Avantajul major al acestei soluții este faptul că ajustările nu afectează claritatea completă 4K, așa cum se întâmplă în cazul soluțiilor care folosesc zoom digital. Pentru utilizator, acest lucru înseamnă mai multă libertate în alegerea spațiului și în poziționarea proiectorului, fără teama că imaginea va pierde din calitate. În plus, compatibilitatea cu diagonale între 65 și 200 de inci îl face suficient de versatil pentru utilizare în living, dormitor, pe terasă sau chiar în aer liber.

Configurare rapidă și utilizare facilă

Pe lângă performanța de imagine, Hisense a pus accent și pe simplitatea instalării. M2SE Pro este gândit astfel încât experiența de utilizare să fie cât mai intuitivă, chiar și pentru cei care nu au mai folosit un proiector până acum.

Corecția automată trapezoidală și focalizarea automată contribuie la obținerea rapidă a unei imagini clare și corect aliniate, fără intervenții manuale complicate. În același timp, sistemul inteligent de adaptare la 7 nuanțe ale peretelui reprezintă una dintre funcțiile care aduc un plus real de confort. Practic, proiectorul ajustează automat culorile proiectate în funcție de suprafața pe care apare imaginea, pentru a compensa tonul peretelui. Astfel, chiar și atunci când proiecția nu are loc pe o suprafață albă, culorile rămân vii și corecte, ceea ce extinde semnificativ posibilitățile de utilizare.

O experiență completă, dincolo de imagine

M2SE Pro nu mizează doar pe performanța vizuală, ci și pe un sunet care completează experiența de vizionare. Tehnologiile Dolby Audio și DTS Virtual:X sunt integrate direct în dispozitiv și oferă un sunet bogat, amplu, fără nevoia unor boxe externe. Pentru cei care caută un sistem compact și practic, acest lucru reprezintă un avantaj important.

La toate acestea se adaugă sistemul de operare VIDAA Smart OS, cunoscut pentru interfața intuitivă și accesul rapid la conținut. Utilizatorii pot deschide direct aplicații populare precum Netflix, YouTube și Disney+, iar controlul se face simplu, cu ajutorul unei telecomenzi vocale. În plus, integrarea Dolby Vision și a mai multor formate HDR îmbunătățește redarea detaliilor fine, a umbrelor și a zonelor luminoase, atât pentru filme, cât și pentru gaming.

Prin lansarea lui M2SE Pro, Hisense propune o nouă perspectivă asupra modului în care consumatorii pot experimenta divertismentul pe ecran mare: mai flexibil, mai intuitiv și mai ușor de integrat în ritmul lor de viață.

M2SE Pro reunește într-un singur produs portabilitatea, tehnologia laser 4K, funcțiile inteligente de configurare și o experiență audio-video completă. Pentru utilizatorii care își doresc libertate, calitate și ușurință în utilizare, noul model Hisense conturează foarte clar direcția în care se îndreaptă tehnologia modernă home cinema.

Articol susținut de Hisense