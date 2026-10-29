După ce HiSky a fost notificată joi de către ROMATSA despre suspendarea zborurilor, compania și-a plătit datoria

Compania moldovenească HiSky, care operează mai multe zboruri și din România, a fost notificată joi de către ROMATSA despre suspendarea serviciilor de navigație aeriană, informează publicația Boarding Pass.

UPDATE: La câteva minute după publicarea știri, Boarding Pass a relatat că HiSky și-a plătit datoria.

Potrivit sursei citate, HiSky riscă să aibă zborurile suspendate începând cu data de 1 noiembrie 2026, ora O.00, iar datoria ar fi de aproape 6.9 milioane de lei. Numai că între timp, compania și-a plătit datoria către Romatsa, iar efectele notificării au încetat.

La finalul anului 2024, compania aeriană avea datorii în valoare de 55,3 milioane de euro, o cifră de afaceri de 171.612.831,30 euro.

Acționarii Hisky sunt cetățenii moldoveni Tatiana Mihailiuc și Iulian Scorpan.

Animawings și Dan Air, probleme

HiSky este cea de-a treia companie aeriană care operează în România cu probleme în ultima lună. Prima a fost Animawings, care a intrat în insolvență miercuri, iar a doua este Dan Air, care și-a cerut și ea insolvența. Animawings și-a suspendat toate zborurile, în timp ce Dan Air continuă să zboare.