Homari în valoare de 400.000 de dolari, furați în drum spre magazine. „Nu a fost întâmplător”

Un transport de homari în valoare de 400.000 de dolari a fost furat în timpul ce se îndrepta către magazinele en-gros Costco din SUA, potrivit NBC și Sky News.

Homarii, care nu erau vii, erau transportați de Rexing Companies către magazine din Illinois și Minnesota.

Încărcătura a fost preluată din Taunton, Massachusetts, dar nu a ajuns niciodată la destinație.

Crustaceele au fost furate de o persoană care se dădea drept șoferul care trebuia să preia marfa și să o transporte la locul de destinație, crede Dylan Rexing, președintele și directorul executiv al Rexing Companies.

„Acest furt nu a fost întâmplător”, a spus el. „A urmat un model pe care îl vedem din ce în ce mai des, în care infractorii se dau drept șoferi legitimi folosind e-mailuri falsificate și telefoane cu cartelă preplătită pentru a deturna mărfuri de mare valoare în timpul transportului.”

El a spus că pierderea a fost „semnificativă” pentru compania cu sediul în Indiana.

„Aceasta impune luarea unor decizii dificile și, în cele din urmă, crește costurile de-a lungul lanțului de aprovizionare, costuri pe care consumatorii le plătesc în cele din urmă”, a mai spus el.

Furtul este investigat de FBI, potrivit relatărilor din mass-media americane.

Sursă foto: Dreamstime.com