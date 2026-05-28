Hong Kong detronează Elveția în domeniul administrării averilor

Diferența se ridică la câteva miliarde de dolari, întrucât sumele activelor străine (convertite în dolari americani pentru a facilita comparația) se ridică la 2,95 trilioane de dolari în Hong Kong și 2,946 trilioane de dolari pentru Elveția, conform estimărilor firmei de consultanță Boston Consulting Group (BCG), publicat miercuri.

„Pe măsură ce centrul de greutate al economiei globale se mută spre est, evoluțiile geopolitice evidențiază și mai mult rolul Hong Kong-ului ca refugiu sigur, reflectând atractivitatea orașului ca centru financiar internațional”, a declarat astăzi Christopher Hui, ministrul serviciilor financiare și finanțelor din Hong Kong, citat de presa din China.

BCG previzionează că, până în 2030, rata anuală de creștere a activelor administrate în Hong Kong și Singapore – ca centre transfrontaliere de gestionare a activelor – va ajunge la aproximativ 9%, mai mare decât rata de creștere de 6% a Elveției.

Secretarul financiar al Hong Kong-ului, Paul Chan, a afirmat că „al 15-lea Plan cincinal” al națiunii susține în mod clar consolidarea rolului Hong Kong-ului ca centru pentru gestionarea activelor și finanțe internaționale. Aceasta este, de asemenea, o parte crucială a strategiei de dezvoltare „Financial+” a regiunii administrative speciale.

Pe fondul escaladării riscurilor geopolitice globale, guvernul va colabora îndeaproape cu sectorul financiar pentru a consolida în continuare impulsul de creștere al industriei de administrare a activelor și fondurilor.

Banii din China

Studiul atribuie această diferență „fluxurilor de capital originare din China continentală”, care au dus la o creștere mai rapidă în Hong Kong, activele străine aflate în administrare crescând cu 10,7% în 2025 față de anul precedent, comparativ cu o creștere de 7,6% în Elveția.

Având în vedere tensiunile geopolitice și incertitudinile comerciale, fluxurile transfrontaliere de bogăție s-au „intensificat”, înregistrând o creștere de 8,4% până la 15,7 trilioane de dolari la nivel global, conform acestui studiu, investitorii căutând să își diversifice activele.

„Observăm o regionalizare tot mai mare a fluxurilor de capital, Hong Kong-ul fiind câștigător în Asia și Elveția ca pilon de stabilitate în Europa”, a declarat Michael Kallis, partener la BCG din Zurich și unul dintre autorii studiului, conform comunicatului de presă.

Elveția la… apogeul său

Elveția rămâne, însă, „o locație financiară centrală, stabilă și neutră” într-un „mediu geopolitic incert”, subliniază studiul.

Într-o comunicare cu AFP, Asociația Bancherilor Elvețieni subliniază că această evoluție se conturează de ani de zile, creșterea activelor din China fiind extrem de puternică, ceea ce duce la beneficii directe pentru Hong Kong.

Băncile elvețiene sunt prezente și acolo, a adăugat acesta, deoarece Asia este unul dintre motoarele lor de creștere.

„Pentru viitorul Elveției, cadrul instituțional competitiv este deosebit de crucial”, se clarifică însă, considerând „esențial ca reglementările să rămână specifice”.

În urma acestui studiu, autoritățile din Hong Kong au emis o declarație prin care salută dezvoltarea centrului lor financiar.